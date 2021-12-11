Muharrem İnce’den asgari ücret önerisi

Asgari ücret görüşmelerini tiyatro olarak değerlendiren Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, “Bir senaryodur gidiyor. Asgari ücret tartışması yapıyorlar. Tiyatro. O mu olacak, bu mu olacak? Asgari ücret Türkiye’de 5 bin lira olmalı. Doğrusu budur. Gerisi kandırmacadır" dedi.

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin Çorlu İlçe Başkanlığı açılışında yaptığı konuşmada iktidara da muhalefete de yüklendi.

Miting havasında geçen açılışta birinci gündemi ülke ekonomisi olan İnce, 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yaşananları saat saat anlatan bir video da izletti. Konuşmasına sosyal medyadan canlı yayın çağrısıyla başlayan İnce, “Türkiye'de medyanın yüzde 90'ını iktidarın elinde yüzde 10'unu da muhalefetin elinde. Ne yaparsan yap en büyük ambargolu Memleket Partisi ve Muharrem İnce, ikisine de yaranamıyoruz. Onların medyası varsa bizim de memleket medyamız var. Çıkarın telefonlarınızı canlı yayın yapın hepiniz” dedi.

“ATEŞLEYİN BAKALIM” DEDİ, DESTEK İSTEDİ

“Ateşleyin” diyerek partisine destek isteyen İnce, “Burada belediye personeli var mı? Yok! Burada belediye parası var mı? Yok! Burada hazine yardımı var mı? Yok! Memleket Partisi'nin web sitesi hazır. Üye de olabilirsiniz. Bağış da yapabilirsiniz. Ateşleyin bakalım. Oraya bağış yapmayı unutmayın. Başka türlü yürümez. TÜRMOB'a da sesleniyorum. Canınız ne zaman isterse gelin Memleket Partisi'nin hesaplarını size denetlettireyim. Açık, şeffaf. Gelsin herkes görsün” diye konuştu.

“ERDOĞAN FAKİRDEN ALIP ZENGİNE VERDİ”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 19 yıldır toplumu kutuplaştırdığını dile getiren İnce, “Biz barışacağız dedik. O 19 yıldır toplumu kutuplaştırdı. Böldü, parçaladı. Her şeyi ikileştirdi. Biz ekonomik olarak büyüyeceğiz dedik. O insanları yoksullaştırdı. Biz adil bölüşeceğiz dedik. O fakirden aldı zengine verdi” dedi.

“ÖĞRENCİ, ÇİFTÇİ, ESNAF, İŞ ADAMI FAİZ ÖDEMEYİN! NAS VAR DEYİN”

İnce, “19 yılın sonunda geldiğimiz noktaya bakın. İşler iyi giderken ‘ben ekonomistim ben yaptım' diyor. İşler kötü giderken Bakara Suresi, Nas var diyor. Nas bin 400 senedir var. Madem faiz konusunda Nas var diyorsun. Öğrencilere sesleniyorum. Kredilerinizi öderken ‘Cumhurbaşkanı Nas var dedi ben faiz ödemem' deyin. Çiftçilere sesleniyorum. Bankadan kredi çektiniz. Ödemeye gittiniz. Size faiz dediler. ‘Faizi ödemem' deyin. Çünkü Cumhurbaşkanı Nas var dedi. Esnafa, iş adamlarına sesleniyorum. Bankaya gittin faiz istediler. Nas ‘var deyin. Nas adalet demektir. Sen parayı toplarken faiz almayı biliyorsun. Sıkıştın mı insanların dini duygularıyla alay ediyorsun” diye konuştu.

“BUNLAR CİDDİYETSİZ TEKLİFLER”

İktidar ve muhalefetin birbirine benzediğinin altını çizen İnce, “Hiç farkları yok. Al birini vur ötekine. İşler kötü gidiyor; Erdoğan diyor ki her TOBB üyeleri bir işçi alsa işsizlik çözülür. Bunun karşısında muhalefet her muhtara bir özel kalem müdürü, işsizlik çözülür diyor. Erdoğan sorumlu dış güçler, marketler diyor. Muhalefet boş durur mu? Marketlere mektup yazıyor. Almanya'dayım çocuğun işler bozuk deftere yaz gelince hesaplaşırız. Nasıl hesaplaşacaksın. Belli değil. Bunlar ciddiyetsiz teklifler. Akıl yok, bilim yok. Manava, markete mektup yazacağına, saçma saçma projeler üreteceğinize neden pahalı bunlar bir düşünün” dedi.

Pahalılığın nedenlerini sıralayan İnce, “Bir ekim alanı azaldı çiftçi üretmiyor. İki kuraklık oldu. Üç gübre pahalı. Dört, mazot pahalı. Beş, ilaç pahalı. Altı, köprü pahalı. Yedi, otoyol pahalı, Sekiz, benzin pahalı. Dokuz, elektrik pahalı. On, doğalgaz pahalı. Bunları düşürmediğiniz sürece gıda ürünlerinin fiyatı düşmez” ifadelerini kullandı.

OPERASYON ÇEKEN KENDİSİ

İnce, “Bugün Türkiye'yi yönetenin bir projesi vardı. Çay bahçeleri açacaktı. Kek verecekti. Yatıp yuvarlanacaktık oralarda değil mi? Ben diyordum uzay madenciliği, nano-teknoloji, quantum.. O çay var kek var diyordu. Ne yazık ki 19 yılın sonunda bu noktaya gelmiş olduk. Ekonomiyi batırdı. 2023 hayalleri vardı. 2 trilyon dolar gelirimiz olacaktı. Kişi başı gelirimiz 25 bin dolar olacaktı. 2002'de dolar 1,6 lira. Bugün dolar 14 liraya yaklaştı. Şimdi diyor ki bize operasyon çekiyorlar. Dış güçler diyor. Operasyonu çeken kendisi. Köprülere otoyollara dolarla geçiş garantisi veren bu değil mi? Eğer sen bu garantiyi dolarla verirsen. Dolar arttığında sen yoksullaşırsın” şeklinde konuştu.

“AĞUTOS BÖCEĞİ GİBİ ÇIR ÇIR ÖTMEYİP KARINCA GİBİ ÇALIŞACAKSIN”

Faizin emir komutayla düşmeyeceğini dile getiren İnce, şunları söyledi;

*Sen 16'dan 15'e düşürdüm dersin ama devlet bile 22,70 faiz oranıyla borçlanır. Bu öyle olmaz. Hukuku yükseltmeden faiz düşmez. Önce hukuku yükselteceksin. Demokrasiyi yükselteceksin.

*Liyakatı yeniden geri getireceksin. Şeffaf olacaksın, tasarruf yapacaksın, üreteceksin, aklı, bilimi kullanacaksın. Bağımsız bir merkez bankası oluşturacaksın. Kaynakları verimli kullanacaksın.

*Bütün bunları yaparsan ve ateşin üstüne benzinle gitmezsen, ağustos böceği gibi çır çır ötmeyip, karınca gibi çalışırsan faiz de enflasyon da düşer.

“ZAMLARIN DA KUYRUKLARIN DA SORUMLUSU SENSİN”

*Yönün belli değil. 2002'de geldiğinde Avrupa Birliği diyordun. Sonra Şanghay 5'lisine geçtin. Şimdi Çin Modeli diyorsun. Ne dediğin belli değil. Ne yaptığını sen de bilmiyorsun. Ekonominin sorumlusu benim dedi. Ekonominin sorumlusu sensen benzine zam geldiğinde oluşan kuyrukların da Halk Ekmek'in önündeki ucuz ekmek kuyruğunun da sorumlusu sensin.

*İşsiz gençlerin, mutfaktaki yangının sorumlusu da sensin. Çanakkale Köprüsü'ne euro ile geçiş garantisi vermişsin köprüden geçmeden zam gelmiş. Bunların da sorumlusu sensin. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin itibarını yok eden sensin, bağımsız kurumların itibarını mahveden sensin.

*Hatırlar mısınız? 2002'de ilk seçildiğinde milletvekilleri lojmanda oturmaz demiş, lojmanları satmıştı. Peki milletvekili lojmanlarını sattı kendi şimdi nerede yaşıyor. Sarayda yaşıyor. Ankara'da, Marmaris'te, İstanbul'da Ahlat'ta sarayda ama gösteriş için milletvekili lojmanlarını sattı.

“BÜTÇE GÖRÜŞÜLMEDEN ERİDİ”

TBMM'de görüşmeleri süren bütçenin eriyişine dikkat çeken İnce, “Yasa gereği bütçe meclise 75 gün önce sunulur. Bütçe 15 Ekim 2021 tarihinde TBMM'ye sunulmuş bütçemiz 205 milyar dolar. Dolar 9,20 o zaman şimdi 13,70! 205 milyar dolar olan bütçemiz daha görüşülmesi bitmeden 138 milyar dolara düşmüş. Verdiğin garantiler bizi bu hale getirdi. Özgür bir medya olmazsa, bağımsız bir yargı olmazsa, konuşan bir üniversite olmazsa, kuralların işlediği bir piyasa ekonomisi olmazsa, liyakat olmazsa, şeffaf kamu yönetimi olmazsa, marka üretemezsen huzur olmaz, zenginleşemezsin, hakkaniyet olmaz, hukuk olmaz” ifadelerini kullandı.

“ASGARİ ÜCRET 5 BİN LİRA OLMALI DOĞRUSU BUDUR”

Partisinin önerilerini dile getiren İnce, “Biz Memleket Partisi olarak öncelikli sektörleri belirleyeceğiz. Tarım ve tarıma dayalı sanayiyi destekleyeceğiz. Demokrasimizi 5 yıldızlı yapmadan turizmimizi 5 yıldızlı yapamayız. Sadece oda satarız. Tekstile, turizme, savunma sanayine, tarıma öncelik vereceğiz. Varille zeytin yağı sattırmayacağız. Marka üreteceğiz ve bu bereketli toprakların insanlarını hak ettiği yere getireceğiz” dedi.

Asgari ücret görüşmelerini tiyatro olarak değerlendiren İnce, “Bir senaryodur gidiyor. Asgari ücret tartışması yapıyorlar. Tiyatro. O mu olacak, bu mu olacak? Asgari ücret Türkiye'de 5 bin lira olmalı. Doğrusu budur. Gerisi kandırmacadır. Temel ihtiyaç maddelerinde KDV sıfırlanmalıdır. Özellikle gençler için özel iletişim vergisi sıfırlanmalıdır. Elektrik faturalarındaki sayaç okuma bedeli, tarımdaki vergiler sıfırlanmalıdır. En düşük emekli maaşı asgari ücret düzeyinde olmalıdır” dedi.

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNDE YAŞANANLARI VİDEO İZLETEREK ANLATTI

Konuşmasının son kısmını 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı seçiminde yaşananlara ayıran İnce, bir video izleterek süreci anlattı.

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