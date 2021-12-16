Muharrem İnce’den çarpıcı asgari ücret açıklaması

Asgari ücrete yapılan zammı değerlendiren Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Yanlış ekonomi politikalarıyla Türk lirasını pula çevirdikleri için asgari ücrete yapılan oranda emekli ve memur maaşlarına da zam yapılmalıdır" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 asgari ücret rakamlarını açıkladı.

Asgari ücret 2022 yılı için net 4 bin 253 TL oldu. Asgari ücret artışı yüzde 50.54 seviyesinde gerçekleşti. 2022 yılı asgari ücret brüt 5 bin 4 TL, işverene maliyeti ise 5 bin 879 TL oldu.

İNCE’DEN AÇIKLAMA

Asgari ücrete yapılan zammı değerlendiren Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, “Yanlış ekonomi politikalarıyla Türk lirasını pula çevirdikleri için asgari ücrete yapılan oranda emekli ve memur maaşlarına da zam yapılmalıdır” dedi.

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