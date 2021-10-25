Muharrem İnce’den Erdoğan’a büyükelçi tepkisi

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın 10 büyükelçinin istenmeyen kişi ilan edilmesine ilişkin, "10 büyükelçi bir açıklama yapıyor. Neredeyse Erdoğan, 10 büyükelçiyi istenmeyen adam ilan edecek. Bunu ilan etmek demek savaş çıkartmaktan bir önceki adım, oraya kadar gelmiş" dedi.

Halil ATAŞ

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Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, bir dizi açılış ve ziyaretlerde bulunmak üzere Bursa’ya geldi.

“TÜRKİYE’DE AKIL YOK, BİLİM YOK, HUKUK YOK”

İnce, ilk olarak Bursa sebze meyve halini ziyaret etti.

Soğanın para etmediğini öğrenen İnce, “Hatırlayın çok kısa bir süre önce soğan depolarını, patates depolarını bastılar, terörist ilan ettiler. Yani suçlu ne soğancılardı ne başka biriydi. Suçlu hükümetti, Erdoğan’dı. Ama hep başka suçlu aradıkları için, üretim planlaması yapılmadığı için, mazot, gübre, ilaç pahalı olduğu için, bir sene soğan bulamazken, öbür sene soğan para etmiyor. Çünkü Türkiye’de akıl yok, bilim yok, hukuk yok. Bunlar olmadığı için bir sene soğan bulamazsın öbür sene soğanı çöpe atarsın” dedi.

“KÖPRÜ, OTOYOL, MAZOT PAHALI OLURSA DOMATES DE PAHALI OLUR”

“Gıda fiyatlarındaki bu artışta kendine hiç pay çıkarmıyor” diyerek Erdoğan’ı hedef alan İnce, “Yani köprüler, oto yollar neden bu kadar pahalı. Tabiî ki köprü, otoyol, mazot pahalı olursa domates de pahalı olur bu kadar basit. Doğalgaz pahalı olursa, doğalgazdan yapılan gübre de pahalı olur. Gübre, ilaçta pahalı olursa biberde pahalı olur. Kendisine hiç pay çıkarmayan bu tek adam, zam şampiyonu oldu. Sabah 9.70 idi dolar, akşam bakalım kaç ile bitireceğiz” ifadelerini kullandı.

“BUNU İLAN ETMEK SAVAŞ ÇIKARTMAKTAN BİR ÖNCEKİ ADIM”

İktidarın son belediye seçimlerini beka sorunu olarak gösterdiklerini hatırlatan İnce, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın 10 büyükelçinin istenmeyen kişi ilan edilmesine ilişkin de şu ifadeleri kullandı:

* Bu belediye seçimi neden beka sorunu olsun. AKP’liler, CHP’liler, MHP’liler, SP’liler, Memleket Partililer, İYİ Partili’ler de herkes bu memleketin evladı.

* Belediye başkanlığı bir partiden diğer bir partiye geçince neden beka sorunu olsun. Ama bir beka sorunu var önümüzde.

* 10 büyükelçi bir açıklama yapıyor. Neredeyse Erdoğan, 10 büyükelçiyi istenmeyen adam ilan edecek. Bunu ilan etmek demek savaş çıkartmaktan bir önceki adım, oraya kadar gelmiş.

* Senin ekonomin kırılgan bir dönemden geçiyor, kötü günler yaşıyor. Bugünlerde bu resti çekemezsin. Sen kenara çekileceksin, monşer diye aşıladığın o diplomatlar var ya, onlar yıllardır bu ülkenin diplomasisini yürüttüler. Onlara bırakacaksın bunu çözecekler.

“YARGININ BAĞIMSIZ OLMADIĞINI SAĞIR SULTAN BİLİYOR”

* Ama Türkiye’deki yargının da bağımsız olmadığını, tarafsız olmadığını, adil olmadığını, sağır sultan biliyor.

* Eğer Büyükelçiler, Türkiye’ye meydan okuyorsa, tutuklu olan kişileri ‘serbest bırak’ diyorsa gücünü nereden alıyorlar.

* Gücünü Erdoğan’ın kendisinden alıyorlar. Geçmişte hatırlayın Trump, ‘papazı bırak’ dedi. Erdoğan cevap verdi, ‘sende de bir papaz var, onu da sen serbest bırak’ dedi. Meydan okudu. Sonra tükürdüğünü yaladı. Papazı bıraktı.

*Tahliye olunca papazın karısı geldi sarıldı. Sonra özel jet bekliyordu. Sanki tahliye olacağını önceden biliyorlardı ki, biliyorlardı.

* Çünkü talimatı Erdoğan vermişti. Sonra Trump, papazı oval ofiste karşıladı. Tüm dünya şunu gördü.

*Türkiye’de yargı Erdoğan’dan talimat alıyor. Şimdi bütün dünya biliyor ki, Erdoğan, yasama demek.

* Erdoğan, yürütme demek. Erdoğan, yargı demek. Yani bunun yolunu sen açtın Erdoğan, sen. Türkiye’de yargıyı ayağa sen düşürdün” şeklinde konuştu.

“BASKILARA BOYUN EĞMEMEK İÇİN YARGI DÜZENİNİ ACİLEN DEĞİŞTİRMEK GEREK”

Türkiye’nin bu cendereden kurtulabilmesi, refaha ulaşabilmesi ve dış baskılara boyun eğmemesi için, acilen yargı düzenini değiştirmek zorunda olduklarını söyleyen İnce, “Yargı düzeni değişirse, bağımsız, tarafsız, adil bir yargı olursa, Türkiye hukuk devleti olursa, şeffaf bir kamu ihale konunu olursa, rekabete açık ve bağımsız kuruluşlar olursa, Merkez Bankası gibi, TÜİK gibi, EPDK gibi, Türkiye ancak o zaman nefes alır. Yoksa ülkeyi zor günler bekliyor” dedi.

“PARLAMENTER SİSTEM İSTEYEN MUHALEFETİN PARTİLERİNDE BAŞKANLIK SİSTEMİ VAR”

Muhalefete de yüklenen Memleket Partisi lideri İnce, sözlerini şöyle tamamladı:

* Muhalefet bu ülkede ne istiyor güçlendirilmiş parlamenter sistem istiyor. Bu başkanlık sistemi ucube bir sistem.

* Bu sistem doğru bir sistem değil, bunu biz de istemiyoruz. Yasama, yürütme, yargı, tek kişinin elinde.

*Parlamenter sistem istiyor bu muhalefet ama millete yalan söylüyor bu muhalefet. Ey aziz milletim yalan söylüyor. Partilerinde şu anda başkanlık sistemi var. Türkiye’deki bütün partiler, biz hariç bütün partilerde başkanlık sistemi var.

*Millete Türkiye’yi yönetirken parlamenter sistem istiyoruz diyorlar. Bu kadar parlamenter sisteme meraklısınız, demokrasi aşığısınız neden kendi tüzüğünüzü değiştirmiyorsunuz. Bırakın anayasayı o sonraki iş. Hadi yüreğiniz varsa tüzüğünüzü değiştirin.

*Yüreğiniz varsa yazsanıza ya, ‘Genel başkanları üyeler seçer’ diye hadi yazın. ‘Milletvekillerini üyeler belirler’ hadi yazsanız ya. Siz daha grup başkan vekillerini milletvekillerine seçtirmiyorsunuz. Onu bile atamayla yapıyorsunuz. Aziz milletime söylüyorum, muhalefetin ayak oyunlarına kanma.

*İktidar aklı yitirmiş, bilimi, hukuku yitirmiş, Türkiye’yi yönetemiyor. Ama muhalefet de size doğru şeyler söylemiyor. Çünkü onların derdi parlamenter sistemi değil, kendilerini güçlendirmek istiyor.