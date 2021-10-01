Muharrem İnce’den esnafa: Ayakkabı kutusunda para var mı?

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Aydın'ın Didim, Söke ve Kuşadası ilçelerinde çarşıları gezerek esnafın sorunlarını dinledi. Kuşadası’nda bir ayakkabıcı vatandaşa “Ayakkabı kutusu var mı” diye soran İnce, “Var” yanıtını alınca, “İçinde para var mı” diye sordu. İnce ziyaretleri boyunca vatandaşların fotoğraf çektirme taleplerini geri çevirmedi.

Latif SANSÜR

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Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, Aydın’daki esnaf ziyaretlerine Didim ilçesinden başladı.

Aydın İl Başkanı Cavit Yenipazarlı ve partilileriyle vatandaşlarla konuşan İnce'ye bir kadın “Bizi sattınız. Hakkımı helal etmiyorum” tepkisini gösterdi.

Tepkiyi değerlendiren İnce, “Bir kişi yanlış yaptın der, ama yüz kişi doğru yaptın der. Bu ölçüye bakmak lazım” değerlendirmesini yaptı.

İnce, esnafla görüşmelerini tamamladıktan sonra karayolu ile Söke ilçesine giderken seçim otobüsünü Akköy Mahallesinde durdurarak bir kahvehanede vatandaşlarla sohbet etti, sorunlarını dinledi.

AYAKKABI KUTUSUNU SORDU

Söke ilçesinde de çarşı esnafını gezerek sorunlarını dinleyen İnce, ardından Kuşadası'na gitti. Partililerinin sloganlarla karşıladığı İnce, turistik çarşıyı gezdi.

Bir gencin, “Euro'daki artışı nasıl durdurmayı düşünüyorsunuz” sorusuna, “Yargı düzelince her şey düzelir” yanıtını verdi. Çarşı esnafıyla selamlaşarak gezen İnce ile bir ayakkabıcı esnaf arasındaki diyalog çevredekileri güldürdü.

İnce, “Ayakkabı kutusu var mı?” diye sordu. “Var” yanıtı üzerine, “İçinde para var mı?” dedi.

Geceyi Kuşadası'nda geçirecek olan İnce, 2 Ekim Cumartesi günü ise Aydın il merkezi ile Nazilli ilçelerinde esnaf ziyaretleri yapacak.