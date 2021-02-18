Muharrem İnce’den Gara operasyonu tepkisi

Geçtiğimiz günlerde CHP’den istifasını açıklayan Muharrem İnce, 16 şehidin verildiği Gara operasyonu hakkında sosyal medyadan açıklamada bulundu. İnce, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın operasyon devam ederken ‘müjde’ verileceğini açıklamasına dikkati çektiği açıklamasında, “Gara operasyonu devam ederken müjde verileceğinin açıklanması hatadır” dedi.

“TERÖRE KARŞI TEK YUMRUK OLMALIYIZ”

“Şehitlerimizi siyasi kutuplaşmanın aracı yapmak, ordunun moralini bozmak da hatadır” diye devam eden İnce, “Hepiniz hatalısınız! Teröre karşı tek yumruk olmalıyız!” mesajına yer verdi.

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