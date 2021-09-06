Müsilaj denizin dibinde böyle görüntülendi

Marmara Denizi'nde müsilajın son durumunu denizin dibinde görüntüleyen Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, "Deniz dibini yorgan gibi örten müsilaj, parçalanırken siyah, ince dokulu bir çamura dönüşüyor" dedi.

Mert YILMAZ

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Marmara Denizi’ni tehdit eden müsilajı denizin dibinde gözlemlemeye devam eden Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, 4 Eylül 2021 tarihinde çektiği yeni görüntüleri paylaştı.

“SİYAH, İNCE DOKULU BİR ÇAMURA DÖNÜŞÜYOR”

Erdek Körfezi'nde 17,5 metre derinlikte denizin dibini inceleyen Sarı, “Deniz dibini yorgan gibi örten müsilaj, parçalanırken siyah, ince dokulu bir çamura dönüşüyor. Dibe elimi daldırdığımda ortaya çıkan görüntü böyle” dedi.

“BALIK POPÜLASYONU ZAYIF”

Müsilajın görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşan Sarı, balık popülasyonlarının da oldukça zayıf olduğunu gözlemlediğini, deniz anaları, deniz taraklarının çoğalmaya başladığını, süngerlerin ise henüz toparlanmaya başlamadığını belirtti.