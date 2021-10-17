Mustafa Kemal’e karşı planlanan İzmir suikastı

14 Haziran 1926’de Atatürk’ü hedef alan saldırı ihbarı alındı. Suikasta karışanları silahlarıyla yakalayan polis şefi Mehmet Ali Konyar’ın torunu Hakan Konyar, o olayı ve sonrasını anlattı.

Emin ÖZGÖNÜL

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Halkın nabzını tutmak amacıyla yurt gezisine çıkan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, 14 Haziran 1926 tarihinde İzmir'e gitmek üzereyken İzmir Valisi Kazım Dirik'ten bir telgraf aldı. Telgrafta “Şahsı devletlerine karşı tertip edildiği anlaşılan melun bir suikast teşebbüsü ortaya çıkarılmıştır” deniliyordu. Yapılan ihbara göre, Lazistan eski Mebusu Ziya Hurşit, İttihatçı subay Sarı Efe Edip ve üç suç ortağı, Kemeraltı'nda gerçekleştirecekleri eylemle Mustafa Kemal'i öldürmeyi planlıyordu.

HAİN SALDIRI PLANI

Suikastı, Mustafa Kemal'e kin besleyen eski vekil Ziya Hurşit planlamıştı. Saldırı, Kemeraltı'nda yapılacak, Mustafa Kemal'in aracı daralan yola girdiğinde yavaşlayacak, buradaki bir tuhafiye dükkanında pusu kuran Ziya Hurşit ve arkadaşları ateş edip bomba atacaktı. Saldırganlar çıkan kargaşadan yararlanıp Giritli Şevki'nin motoruyla Sakız Adası'na kaçacaktı. İhbarı, Giritli Şevki yapmıştı ve verdiği bilgiler sonrası Ziya Hurşit, Sarı Efe Edip ile Çopur Hilmi, Laz İsmail ve Gürcü Yusuf yakalandı. Kaldıkları otel odasında tabanca ve bombalar bulundu.

“DEDEM YAKALADI”

Suikastçıları otel odasında yakalayan ise dönemin İzmir Emniyeti Siyasi Şube Amiri Mehmet Ali Konyar'dı. 1888 yılında Manastır'a bağlı Kayalar beldesinde doğan Konyar, önce jandarma subayı, sonra da polis olmuştu.

Konyar'ın torunu 62 yaşındaki Hakan Konyar, halen Kırklareli'nde yaşıyor. Beyaz eşya ticareti yapan ve Bağkur emeklisi olan Hakan Konyar, babası ve aile büyüklerinden öğrendiği İzmir suikastı ve bu olayda dedesinin rolünü anlattı.

Atatürk, dedeme ‘Sol gözümün bebeği' dedi ve konak hediye etti

Hakan Konyar, şunları söyledi: “Atatürk'e düzenlenmek istenen suikast girişimi ihbar edilince dedem otel baskını ile suikastçıları yakalayıp adalete teslim ediyor. Bu olaydan sonra Atatürk dedemi İzmir'de kaldığı Naim Palas Oteli'ne çağırıp teşekkür ediyor. ‘Söyle bakalım çocuk, nerelisin?' diye soruyor. Manastır Kayalar'dan olduğunu öğrenince ‘O zaman akrabayız, benim annem de Konyar Türklerindendir' diyerek dedeme sarılıyor ve bir hediye vereceğini söylüyor. Karşıyaka'da şu anda 1516 ve 1517 sokak arasında bulunan konağı hediye ediyor. Konağın kapısında, ‘Sol Gözümün Bebeği Mehmet Ali Konyar'a Hediyemdir. Gazi Mustafa Kemal' yazıyor. Atatürk, ünlü, ‘Benin naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır' cümlesini de suikast girişimi sonrası söylüyor.”

Polis şefi Konyar'a 1500 lira ödül

Mehmet Ali Konyar'a suikast girişiminde rol alanların yakalanmasında gösterdiği başarı nedeniyle 2 takdirname ile 1500 lira ödül verildi. O günlerde maaşı ise 17.5 liraydı. Daha sonra 60 liraya yükseltilip Emniyet Müdürlüğü Müfettişliği'ne atandı. Konyar'a Milli Mücadele'de cephede görev yaptığı için verilen Kırmızı Şeritli İstiklal Madalyası da torunları tarafından özenle saklanıyor. İzmir suikastı davası İstiklal Mahkemesi'nde görüldü. 14 Temmuz 1926'da 13 kişi idam edildi.