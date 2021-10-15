Mustafa Necati’nin torunundan İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yakın düşünce ve yol arkadaşının adıyla taçlanan Mustafa Necati Kültür Merkezi’nin açılışını yaptı. Soyer, merkezin binlerce yıllık tarihi boyunca kültür üretimiyle büyüyen İzmir’in gelişimine güç vereceğini söyledi. Açılış töreninde kürsüye gelen Mustafa Necati’nin torunu İsmail Uğural, "İzmirli aydın Necati’ye vefa ve değerbilirlik gösteren Başkanımız Tunç Soyer’e, Necati Ailesi olarak teşekkürlerimizi takdim ediyoruz. Sağ olun var olun” şeklinde konuştu.

Sozcu.com.tr

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İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karabağlar'ın Yeşilyurt semtinde yapımı tamamlanan Mustafa Necati Kültür Merkezi'ni hizmete açtı.

“DÖNGÜSEL KÜLTÜR”

Merkezin açılış töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, bu kültür merkezi ile birlikte İzmir'in işgaline karşı direnişi örgütleyenlerden biri olan ve Cumhuriyet Devrimlerinin uygulanmasında değerli katkılar koyan Mustafa Necati'yi ve onun ismini, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yakın düşünce arkadaşını doğduğu kentte yaşatmanın gururunu yaşadıklarını belirtti. Çağdaş mimarisi ve yenilikçi özellikleriyle dikkat çeken kültür merkezinin yaşamı iyileştirmek adına attıkları somut adımlardan biri daha olduğunu hatırlatan Soyer, “İklim krizinin etkilerini derinden hissettiğimiz bu dönemde Mustafa Necati Kültür Merkezi'miz sadece taşıdığı fonksiyonlar açısından değil, yapılış yöntemiyle de örnek olacak. Tesisimizin içinde koşan çocukları, birbiriyle buluşan gençleri, hayatı paylaşmak için ilk adımı atan çiftleri ve her birinin gözbebeklerindeki ışığı şimdiden görür gibiyim. Bu nedenle heyecanlı ve gururluyum. Dahası, yaşamı iyileştirmek adına bir somut adım daha attığımız için çok umutluyum” şeklinde konuştu.

Konuşmasında Dünya Belediyeler Birliği Kültür Zirvesi'nde ortaya konulan “Döngüsel Kültür” kavramını da hatırlatan Başkan Soyer, konuşmasını şöyle tamamladı: “Doğamızla uyum, geçmişle uyum, birbirimizle uyum ve değişimle uyum gibi dört ana bileşenden oluşan ‘Döngüsel Kültür' kavramı; sanatla beraber bilimin, siyasetin, sporun ve yaşamın tüm alanlarının yeni bir kültürel temele ihtiyacı olduğu gerçeğine yaslanıyor. Kültür için böyle kapsamlı bir tarif yapmamızın nedeni, iklim krizi ve pandemi; yoksulluk, kuraklık ve açlık gibi insanlığın içinden geçtiği dönemeçte, küresel sorunlarla mücadele edebilmek. Hiç kuşkum yok ki bugün hizmete sunduğumuz Mustafa Necati Kültür Merkezimiz bu hedefimize önemli katkılar sunacak. Binlerce yıllık tarihi boyunca kültür üretimiyle büyüyen İzmir'in gelişimine güç verecek.”

“NECATİ AİLESİ OLARAK TEŞEKKÜR EDİYORUZ”

Açılış töreninde kürsüye gelen Mustafa Necati'nin torunu, Tarım Gazeteleri ve Yazarları Derneği Başkanı İsmail Uğural ise Mustafa Necati'nin 35 yıllık yaşamına sığdırdığı başarı öyküsünü anlattı. Uğural, “Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı sırada dönemin önemli isimleri ‘Geleceğin en büyük isimlerinden olacağını biliyoruz ancak Cumhuriyetin stratejik bakanlığı için çok genç değil mi?' diye soru sorarlar. Büyük Atatürk kafasını sallar ve ‘Necati çok büyük bir zekaya sahip. Göreceksiniz çok büyük işler başaracak' der. Mustafa Necati'nin başarılarla dolu bakanlıkları, 35 yaş gibi kısacık bir ömre efsane sığdırdığının göstergesidir. İzmirli aydın Necati'ye vefa ve değerbilirlik gösteren Başkanımız Tunç Soyer'e, Necati Ailesi olarak teşekkürlerimizi takdim ediyoruz. Sağ olun var olun” şeklinde konuştu.

Yeraltı otoparkı ve yeşil alan düzenlemeleriyle doğal dokuya uyumlu bir şekilde inşa edilen Mustafa Necati Kültür Merkezi 153 araç kapasiteli kapalı otoparka sahip. Merkezde 306 kişi kapasiteli çok amaçlı salon, fuaye ve sergi alanı, 58 kişi kapasiteli seminer salonu, atölyeler, kafeterya, idari birimler bulunuyor. Merkezin giriş katı ise Karabağlar ilçesinde nikâh işlemlerine hizmet verecek. İmalat kapsamında mevcut yeşil doku ve ağaçlar korundu. Çatısına 75 kw gücünde fotovoltaik panel kuruldu ve paneller sayesinde kompleksin aydınlatma ihtiyacının tamamının buradan karşılanması sağlandı. Kültür merkezi 18 milyon 432 bin liraya mal oldu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in isteği üzerine Mustafa Kemal Atatürk'ün yakın düşünce ve yol arkadaşı olan Mustafa Necati'nin adıyla taçlandırılan kültür merkezinin açılış törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer'in yanı sıra, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Sibel Yanıkömeroğlu, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, CHP Ankara Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Gamze Taşcıer, CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, CHP İzmir eski Milletvekili Zeynep Altıok Akatlı, CHP ilçe başkanları, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Altay Sosyal Dayanışma Gençlik ve Spor Derneği Başkanı Sidal Sevenoğlu, Başkan Yardımcısı Sinan Akgöl, Mustafa Necati’nin torunları ve akrabaları, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerin meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, sanatseverler ve yurttaşlar katıldı.

ATATÜRK’ÜN YAKIN DÜŞÜNCE VE YOL ARKADAŞIYDI

1894 yılında İzmir'de dünyaya gelen Mustafa Necati Bey, Atatürk'ün yakın düşünce ve yol arkadaşları arasında yer aldı. Vasıf Çınar'la birlikte İzmir'in işgaline karşı direnişi örgütleyenlerden biri olan Mustafa Necati İzmir'e Doğru gazetesinin çıkarılmasında da büyük rol oynadı. İzmir'de Kuvayı Milliye hareketini başlatan Mustafa Necati, TBMM'nin ilk üç döneminde milletvekilliği, Mübadele sırasında Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, 1924 Anayasası'nın yürürlüğe konulduğu dönemde Adalet Bakanlığı, Tevhid-i Tedrisat ve Harf Devrimi sürecinde ise Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı yaptı. Özellikle Milli Eğitim Bakanlığı döneminde (20 Aralık 1925 – 1 Ocak 1929) yaptığı hizmetleri ile hafızalara kazındı. Mustafa Necati, Altay Spor Kulübü'nün de kurucu başkanı olarak görev aldı. Falih Rıfkı Atay'ın 1968'de yayınladığı Çankaya kitabında, henüz 35 yaşında hayata veda eden Mustafa Necati Bey'in ölümünden etkilenen Atatürk'ün bu acı haberi gözyaşlarıyla karşıladığı anlatılıyor.