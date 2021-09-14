Mustafa Sarıgül: Bundan sonra her siyasi parti bizi örnek alacak

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin il başkanlığı açılışı için geldiği Aydın'da, parti olarak tam bir demokrasi ve özgürlük getirdiklerini ve Türkiye tarihinde ilk defa bir genel başkanını, partiye kayıtlı üyelerin seçeceğini söyledi. Sarıgül, "Bundan sonra her siyasi parti bizi örnek alacak. Tüm siyasi partilerin üyelerine sesleniyorum. Cesaretiniz varsa, üyelerinize güveniyorsanız siz de kendi tüzüğünüzü değiştirin" dedi.

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TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin İl Başkanlığı binasının açılışını için Aydın’a geldi.

Sarıgül, açılış öncesinde, parti binası çevresindeki esnafları ziyaret etti. Ardından parti binasına geçen Sarıgül, basın toplantısı düzenledi, soruları yanıtladı.

Sarıgül, parti olarak tam bir demokrasi ve özgürlük getirdiklerini ve Türkiye tarihinde ilk defa bir genel başkanı partiye kayıtlı üyelerin seçeceğini söyledi.

Sarıgül, “Bundan sonra her siyasi parti bizi örnek alacak. Tüm siyasi partilerin üyelerine sesleniyorum. Cesaretiniz varsa, üyelerinize güveniyorsanız siz de kendi tüzüğünüzü değiştirin” dedi.

“ÜLKENİN EN ÖNEMLİ MESELESİ SİYASETİN DÜZELMESİDİR”

Sarıgül, parti olarak Türkiye’yi gıdada dışa bağımlı olmaktan kurtaracaklarını ve çiftçinin elindeki ürünlerin değerinin karşılığını vereceklerini kaydetti. Bu ülkenin en önemli meselesinin siyasetin düzelmesi olduğunu belirten Sarıgül, şöyle konuştu:

* Siyaset düzelmeden hiçbir şeyi düzeltemeyiz. Parti içi demokrasi olmadan siyaset işlemez.

* Parti içi demokrasi, parti yöneticilerini belediye başkan adaylarını, milletvekili adaylarını mutlaka ve mutlaka üyeler seçerse parti içi demokrasi yerine gelir.

* Bugün bakıyoruz ki belediye başkanları atama ile geliyor, yine bakıyoruz ki milletvekilleri genel başkanların iki dudağının arasında. Böyle bir demokrasi olmaz.

“ÜYELER 19 EYLÜL’DE SANDIK BAŞINA GİDECEK”

TDP’ye kayıtlı tüm üyelerin 19 Eylül’de sandık başına gideceklerini de belirten Sarıgül, şunları söyledi:

* Türkiye tarihinde ilk defa bir genel başkanı partiye kayıtlı üyeler seçecek. Ben kendimi önce partiye kayıtlı üyelere, sonra da inşallah hiçbir siyasi parti farkı gözetmeden bütün yurttaşlarıma emanet ediyorum.

* Bir genel başkan partiye kayıtlı üyelerine güvenemezse vatandaşa nasıl güvenecek. Bir genel başkanı 1200 delege seçerse bunun adı demokrasi olur mu? Onun için TDP olarak tam bir demokrasi ve özgürlük geliyor.

* Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanlık adaylık müracaatı şu an itibaren başladı. Aday olmak isteyen bütün arkadaşlarımıza bütün partimizin kurulları açıktır.

* 19 Eylül’de Türkiye’nin bütün ilçelerinde kurulacak olan sandıklarda partiye kayıtlı üyeler genel başkanı seçecektir.

Konuşmasının ardından Sarıgül, kurdelesini keserek partisini Cumhuriyet Mahallesi’ndeki Aydın il başkanlığı binasını hizmete açtı. DHA