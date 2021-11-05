Mustafa Sarıgül, iktidara yüklendi

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, işsizlik, hayat pahalılığı ve yoksulluk sorunlarına dikkat çekti.

Batuhan SERİM

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Nevşehir'de basın açıklaması yaptı, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“SAĞ YA DA SOL PARTİ DEĞİLİZ, İŞ VE AŞ PARTİSİYİZ”

Haftada üç ili ziyaret ettiklerini belirten Sarıgül, “Gittiğimiz yerlerde sivil toplum örgütlerini, sanayicileri, esnafları, çiftçileri ziyaret ediyoruz. Çarşıyı, pazarı dolaşıyoruz, hiçbir siyasi parti farkı gözetmeden yurttaşlarımızın yüzde yüzünü kucaklıyoruz. Gittiğimiz yerlere oy almaya değil, selam almaya, gönül almaya gidiyoruz. Türkiye Değişim Partisi'nin dili sevgi dilidir, siyasette kavga dövüş, kötü söz istemiyoruz. Camide, kışlada, okulda, karakolda ve adliyede siyaset yapılmasını doğru bulmuyoruz. Bizi yollara düşüren vatan sevgisidir, ülke sevgisidir, insan sevgisidir. Halkımız ne istiyorsa, biz onu istiyoruz, halkın gündemi neyse biz onu konuşuyoruz. Çünkü biz sağ ya da sol bir parti değiliz, ekmek, iş ve aş partisiyiz.” şeklinde konuştu.

“BU SÖZLERİN HİÇBİR KIYMETİ YOK”

AKP'nin 3 Kasım 2002 seçimleriyle iktidara gelişinin üzerinden 19 yıl geçtiğini anımsatan Sarıgül, söyle konuştu:

* 19 yılın sonunda işsizlik azaldı mı? Hayır, daha da arttı. Ülkenin iç ve dış borçları azaldı mı? Hayır, daha da arttı. Gelir dağılımı düzeldi mi? Hayır, daha da bozuldu.

* Demokrasi ve hukukta ileri gittik mi? Hayır, daha da geriye gittik. AK Parti kadroları kendilerini çok başarılı buluyorlar, ülkeyi çok iyi yönettiklerini iddia ediyorlar.

* ‘Dünya bizi kıskanıyor' diyorlar. ‘Bizden önce yol yoktu, buzdolabı yoktu, ambulans yoktu' diyorlar. ‘Size yol yaptık, köprü yaptık' diyorlar.

* Eğer, mutfakta yangın varsa, eğer tencerede dert kaynıyorsa, eğer halk yoksulluk ve pahalılıktan bunalmışsa, bu sözlerin hiçbir kıymeti yoktur.

“AKP'NİN BU SAATTEN SONRA ÜLKEYE VEREBİLECEĞİ BİR ŞEY YOK”

“Bugün bir avuç insan dışında ülkemizde halinden memnun olan kimse yoktur” diyen Sarıgül, “Bir ülkede yönetimin görevi halkı mutlu yapmaktır, halkımız mutsuzdur. Benim aziz milletim 19 yıldır AK Parti'ye ne istediyse verdi. AK Parti pahalılık, yoksulluk ve işsizlikten başka hiçbir şey vermedi. Bu millet ne yer ne içer, nasıl ısınır, nasıl geçinir diye bir gün düşünmedi. Har vurup harman savurdu. AK Parti'nin bu saatten sonra ülkeye verebileceği de, ülkeden isteyebileceği de bir şey yoktur. 19 yıl yönettikten sonra ‘Bana bir şans daha verin' deme hakkı yoktur. Geçmişi kötüleyerek veya suçu başkalarına yükleyerek sorumluluktan kurtulamaz” ifadelerini kullandı.

“İŞSİZLİĞİ, PAHALILIĞI, YOKSULLUĞU VE TARIMI GÜNDEMDE TUTMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Vatandaşın gündeminin işsizlik, hayat pahalılığı, geçim sıkıntısı olduğunu söyleyen Sarıgül, “Diğer partiler, ‘kim kiminle ittifak yapacak', ‘Cumhurbaşkanı adayı kim olacak', bunları konuşa dursun, biz, işsizliği, pahalılığı, yoksulluğu ve tarımı gündemde tutmaya devam edeceğiz. İktidara gelir gelmez de bu sorunları çözeceğiz.” diye konuştu.

İlginizi Çekebilir Sarıgül: 84 milyonun hakkını 84 kişiye yedirmeyeceğiz