Mustafa Sarıgül: Ofsayt kalkınca futbol da daha iyi işleyecekse onu da kaldırırız

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, çok konuşulan ofsaytı kaldıracağı sözlerine ilişkin," 'Ofsaytı kaldıracağız' diyorum, herkes bunu konuşuyor. Van Basten’in ofsaytı kaldıralım deme hakkı var da Sarıgül’ün yok mu? Bu kadar dış borcu nasıl ödeyeceğiz? Bunları konuşan var mı? Siyaset lobisi bunları konuşturmadığı için Sayın Erdoğan 20 yıldır muhalefeti ofsayta düşürüyor. Futboldaki ofsayt önemli de siyasetteki ofsayt önemsiz mi?" diye sordu. Sarıgül, "Ofsayt kalkınca futbol da daha iyi işleyecekse onu da kaldırırız" ifadelerini de kullandı.

Sozcu.com.tr

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Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül Bursa’da gerçekleştirdiği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

“ERDOĞAN 20 YILDIR MUHALEFETİ OFSAYTA DÜŞÜRÜYOR”

Sarıgül, çok konuşulan ofsaytı kaldıracağı açıklamasına değinerek, “Ben, aylardır ‘Devletin zihniyetini, siyasetin dilini ve yapılışını değiştireceğiz,’ diyorum. Bunlar konuşulmuyor. ‘Ofsaytı kaldıracağız’ diyorum, herkes bunu konuşuyor. Van Basten'in ofsaytı kaldıralım deme hakkı var da Sarıgül'ün yok mu? Bu kadar işsize nasıl iş bulacağız? Bu kadar dış borcu nasıl ödeyeceğiz? Bunları konuşan var mı? Siyaset lobisi bunları konuşturmadığı için Sayın Erdoğan 20 yıldır muhalefeti ofsayta düşürüyor. Futboldaki ofsayt önemli de siyasetteki ofsayt önemsiz mi? Devleti, siyaseti ve ekonomiyi daha iyi işletmek için eskimiş, ayak bağı olmuş, ne varsa değiştireceğiz. Ofsayt kalkınca futbol da daha iyi işleyecekse onu da kaldırırız.” dedi.

“SON 10 YILDIR AMPÜL BURSAYI AYDINLATMIYOR”

Bursa’nın, ticarette, sanayide, tarımda ve turizmde öncü bir şehir olduğunu ancak son 10 yıldır ampulün artık Bursa'yı aydınlatmadığının görüldüğünü söyledi. Sarıgül konuşmasına şöyle devam etti:

* Bursa'nın son 10 yılda ülke ihracatındaki payı hızla azalmış. Hızlı tren projesi 10 yıldır bitmemiş. Türkiye'nin her ilinde olduğu gibi Bursa'da işsizlik var, yoksulluk var, geçim sıkıntısı var. Esnafı, çiftçisi borç içinde. Tarımı, ticareti, turizmi, sanayiyi çok iyi bilen Bursa gibi bir şehirde işsizlik, yoksulluk varsa nedeni şudur: Ülkeyi yönetenler son 10 yıldır üretimi, tarımı unuttu, çalışanı, üreteni küstürdü, sanayicinin yatırım şevkini kırdı. Bu sorunları konuşması gereken, çözmesi gerekenler siyasilerdir.

“SİYASET DÜZELMEDEN HİÇBİR ŞEY DÜZELMEZ”

“Ülkemizin en önemli meselesi siyasetin düzelmesidir” diyen Sarıgül, “Siyaset düzelmeden ne demokrasi düzelir, ne ekonomi düzelir. Hiçbir şey düzelmez. Parti içi demokrasi olmadan da siyaset düzelmez. Partileri delege ağalarının, liderlerin sultanlığından kurtarmak gerekir. Bunun ilk adımı parti yöneticilerini, milletvekili adaylarını, belediye başkan adaylarını üyelere seçtirmektir. Biz TDP olarak öyle yapıyoruz. Partiye kayıtlı tüm üyelerimiz 19 Eylül'de kendi il merkezlerinde oylarını kullanacaklar. En çok oy alan 26 Eylül'de yapacağımız kurultayda genel başkanlığa aday olacak.” dedi.

“BEN DE ADAYIM”

Kendisinin de Genel Başkanlığa aday olduğunu açıklayan Sarıgül, “Ben de adayım, benim de bir oyum var ve ben de kendimi üyelerimize emanet ediyorum.Partilerde güç sahibi de söz sahibi de üyeler olmalıdır. Neden biliyor musunuz? Delegeler parti içinde iktidar ister, üyeler partilerinin iktidara gelmesini ister. Delegelerin seçtiği genel başkan olur, üyelerin seçtiği başbakan. Bugüne kadar iktidara gelen tüm partiler, günlük tedbirlerle, siyasi kavgalarla zaman geçirdiler. Artık değişim zamanı gelmiştir. Ak Parti'nin de artık bu ülkeye vereceği bir şey yoktur.” şeklinde konuştu.

“TÜRKİYE AK PARTİ’YE MUHTAÇ DEĞİLDİR!”

Sarıgül sözlerini şöyle sonlandırdı:

* Türkiye Ak Parti’ye muhtaç değildir! Güzel bir Türkiye, mutlu bir Türkiye yapmak mümkün ve biz bunu yapacağız. İhtiyacımız olan tek şey vicdanlı bir yönetim ve vicdanlı kadrolardır. O kadrolar Türkiye Değişim Partisi'ndedir. Biz, milletin derdine derman olmak için yola çıktık.

* Siyasette laf ebeliği yapmayacağız, projelerimizle konuşacağız. Kimseyi ayırmadan, kimseyle münakaşa etmeden siyaset yapacağız. 26 Eylül'de yapacağımız Büyük Kurultay'da işsizlik ve yoksulluktan kurtulmak için, demokrasi ve adalet için değişim çağrısı yapacağız. Ankara'da Büyük Kurultay'da buluşmak üzere hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.