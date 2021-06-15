Mutemet yolsuzluğuna valilikten skandal savunma

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir'in Batman'daki 3 milyon TL'lik mutemet yolsuzluğunda yöneticiler hakkında neden soruşturma açılmadığını sormasının ardından Batman Valiliği, skandal bir açıklama yaptı. Valilik sürecin “Yöneticilerin kontrol alanının dışında” gerçekleştiğini savundu. Kardeşleri AKP'li olan 2 yöneticinin korunduğu iddiasını yineleyen Emir, “Organize yolsuzluğun üstü örtülmeye çalışılıyor. Sağlık Bakanına sesleniyorum, bu işin peşini bırakmayacağız” dedi.

6 AYDA 3 MİLYON TL'LİK YOLSUZLUK

Sağlık Bakanlığı müfettişlerinin incelemesi sonucunda Batman İl Sağlık Müdürlüğü’nde görevli 23 mutemet ve memurun, maaş bordrolarında usulsüzlük yaparak, sadece 6 aylık dönemde 3 milyon 100 bin TL’lik yolsuzluğa imza attıkları ortaya çıkmıştı. CHP'li Emir, yolsuzluk iddialarını TBMM gündemine taşıyarak, yöneticiler hakkında neden işlem yapılmadığını sormuştu.

YÖNETİCİLERİN KONTROL ALANININ DIŞINDA

Emir'in iddiaları üzerine açıklama yapan Batman Valiliği sürecin yöneticilerin bilgisi dışında gerçekleştiğini savundu. Açıklamada yöneticilerin sorumluluğuna ilişkin şu ifadeler kullanıldı: Yöneticilerin imzasına sunulan tahakkuk evrakları ile imzalı banka listelerinin usulüne uygun olarak tanzim edildiği ancak imzalar atıldıktan sonra yöneticilerin kontrol alanının dışındaki bir alan olan dijital ortamda, mutemetlerce kasten söz konusu banka listelerinin değiştirilerek bankaya hileli listelerin gönderildiği müfettişlerce tespit edilmiştir.

MÜFETTİŞ “YÖNETİCİ KONTROL ETMEDİ” DİYOR

Valiliğin bu açıklama ile olayın üstünü örtmeye çalıştığını ifade eden ve söz konusu yöneticilerin sağlık müdür yardımcıları Hakkı Ural ile Atif Gür olduğuna dikkat çeken Emir, şunları söyledi:

“Birinin kardeşi AKP İl Başkanı Akif Gür, diğerinin kardeşi de AKP İlçe Başkanı Ali Ural. Valilik açıklamasında, hakkında inceleme yapılan kişilerin ifadeleri sanki müfettiş raporu gibi yansıtılmış. Fakat müfettişler raporda, “Havuz hesap hareketlerinin müdürlük tarafından veya başka birimlerce istenerek kontrol edilmediği anlaşılmıştır” diyor. Yani müfettiş raporuna göre, yöneticilerin de bu yolsuzlukta ihmali ve sorumluluğu olduğu çok açık.

10 YILLIK ZARAR BİLİNMİYOR

Diğer yandan valilik açıklamasında sanki geriye dönük 10 yıllık inceleme yapılmış gibi bir algı yaratılıyor. Bu ifade de gerçeği yansıtmıyor. Çünkü yine müfettişler raporlarında mali işlemlerde 10 yıllık zaman aşımı olduğundan, soruşturma kapsamında yalnızca 2019 yılının ilk 6 aylık dönemini inceleyebildiklerine dikkat çekiyor. Bu kişilerin görevde kaldıkları 10 yıl boyunca ne kadar haksız kazanç elde ettikleri şu an için bilinmiyor.

İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ

Devletin milyonlarca lirası kayıp ve sorumlu kişiler AKP’lilerin yakını diye, olayın üstü örtülmeye çalışılıyor. Sağlık Bakanına sesleniyorum, bu işin peşini bırakmayacağız. Bir an önce Batman’daki yolsuzlukla ilgili kapsamlı bir soruşturma açılmalı ve tüm sorumlular yargı önünde hesap vermelidir.