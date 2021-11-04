Nasırlı ellerini gösteren işçi: Şereftir, ama karnımı doyuramıyorum!

Erzincan'da esnaf ve vatandaşların sorunlarını dinleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, bir dokundu bin ah işitti. CHP'li İlgezdi'ye bir inşaat işçisi, nasırlı ellerini göstererek, "Şereftir, ama karnımı doyuramıyorum. Karın doymuyor, adam cebini dolduruyor, 40 bin lira; 5 tane aylık alan var. Bize gelince bir şey yok" diye dert yandı.

Orhan BOZKURT

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi ile beraberindeki milletvekilleri ve partililerden oluşan 40 kişilik heyet, bir dizi ziyarette bulunmak ve vatandaşlarla bir araya gelmek üzere Erzincan’a geldi. Kentte çeşitli temaslarda bulunulmadan önce parti il binası önünde bir açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı İlgezdi, Erzincanlı vatandaşların sorunlarını dinlemek ve sorunlara çözüm üretmek için geldiklerini ve evlere misafir olacaklarını söyledi.

“AYLARDIR KAPI KAPI, İL İL GEZİYORUZ”

İlgezdi yaptığı açıklamada, “Aslında bugün Erzincan’ın taleplerini ve sorunlarını dinleyeceğiz. Ben inanıyorum ki günün sonunda yurttaşlarımızla yeni ve sağlam gönül köprüleri kuracağız. Refah, bolluk ve sağlık içinde yaşayacağımız Türkiye özlemiyle çalışıyoruz. Bu inanç ve kararlılıkla aylardır kapı kapı, il il güzel ülkemizi geziyoruz. Biz açta açıkta, darda, sıkıntıda olan vatandaşımız kalmasın istiyoruz. Biz esnafımız dükkanını siftahsız kapatmasın, çiftçimiz mahsulünü tarlada bırakmasın istiyoruz. Erzincan’da hangi siyasi partili olursa olsun, yurttaşlarımızın bizleri çok güzel misafir edeceğine inanıyoruz ve şimdiden hepsine teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

CHP heyeti yapılan basın açıklamasının ardından gruplar halinde ilçelerde ve merkezde esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

“İNTİHAR MI EDELİM?”

CHP Genel Başkan Yardımcısı İlgezdi'ye nasırlı ellerini gösteren bir inşaat işçisi, “Halimiz nasıl olacak? İnan ki ya intihar edeceğiz ya kendimizi öldüreceğiz. Ne yapalım, çare olamıyoruz ki. Bir sıvı yağ 60 liraydı, bakkal şu anda 120 liraya satıyor. Adam cebini dolduruyor, 40 bin lira; 5 tane aylık alan var. Bize gelince bir şey yok. Biz inşaatçıyız, iş bulamıyoruz” diye dert yandı.

CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur'un, “Bu eller şereftir” dediği işçi, “Şereftir, ama karnımı doyuramıyorum. Karın doymuyor, adam 4-5 tane aylık alıyor. (Boğazını göstererek) Daha artık bizim buramıza geldi” dedi

Türkiye'de adaletin olmadığını savunan inşaat işçisi, “Adalet sadece zenginlere, kodamanlara çalışıyor. Garibana adalet yok. Adalet zengin işi. Parası varsa işini görüyor. Parası yoksa ‘Hele çık buradan dışarı'. Atıyorlar dışarıya” dedi.

Aynı işçi, ev kiralarının asgari ücrete yaklaştığını aktararak, “Adam 2 bin 500 liraya ev kiralamış. Gelin ben size göstereyim. Asgari ücret 2 bin 800. Nasıl olacak bu iş?” diye sordu.

“SABAH KALKIYORUZ ZAM, AKŞAM GİDİYORUZ ZAM…”

Kahvehanede çay içerek vatandaşları dinleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı İlgezdi’ye başka bir vatandaş ise zamlardan yakınarak, “Sabah kalkıyoruz, zam gelmiş, akşam gidiyoruz zam gelmiş. Böyle bir ülke var mı? Fransa'da marketleri yağma etmediler mi 25 kuruşa. Bize 5 lira zam geliyor. 3 liralık malzemeyi 7 liraya aldım. 3 liralık malzemeye 4 lira zam gelemez. 50 kuruş gelir ya… ‘Denetim kurumu kuruldu’ diyorlar. Kimi denetliyor? Adam depoya doldurmuş malzemeyi, her gün zam yapıyor. Adam gelmiş, diktatör. Savcı elinde, hakim elinde. Her şeyi yapıyor. Şimdi de var ya 100 bin liralık evi 300 bin lira yapmış. Fakiri yine bağlamış. Tabii borçla. Millet hep borçlu” diye konuştu.

“TELEFONLA ARABAYLA MADDİ DURUMUMUZU ÖLÇÜYORLAR”

Cebindeki telefon ile maddi durumunun ölçülmeye çalışıldığını anlatan bir vatandaş ise, “Biri diyor ‘cebinde şu telefon var’, biri diyor ‘evinde şu araban var’ Aha burada bir döviz bürosuna, bir lokantaya girelim. Geçen seneki faturayı getirsinler bir de bu seneki faturayla birleştirelim. Kaç para zam gelmiş, desin. Geçen sene buzdolabı kaç paraydı, bu sene kaç para? Geçen sene dolar kaç liraydı, bu sene ne kadar? Ne sen beni rencide et ne de ben seni. ‘Cebindeki telefona bak’ Ya insanların cebindeki telefon, hayatlarında olan şeylerdir bunlar” diye konuştu.

“DÜKKANLARIMIZ BOŞALDI, SATTIĞIMIZIN YERİNE KOYAMIYORUZ”

CHP'li İlgezdi’nin, ziyaret ettiği un satan bir esnaf ise dükkanın boş olduğunu belirterek, “Her gün zam geliyor. Aldığımızı ertesi gün satamıyoruz. Un, 180 liradan çıktı 230 liraya. Bir hafta içerisinde. Sattığımızın yerine koyamıyoruz. Dükkanımız boşaldı” dedi.

İlgezdi, ziyaret ettiği bir bakkalda soğan alan vatandaşa, “Mahsuni'nin dediği gibi yiğit muhtaç olmuş kuru soğana, ama artık kuru soğana bile kalmadılar” dedi. Vatandaş ise, “Aynen öyle, sadece bunu alabiliyoruz artık. Bugün alabiliriz ama yarın bunu alma şansımız da yok” diye cevap verdi.

“EMEKLİYİM AMA ÇALIŞIYORUM… BAŞKASININ HAKKINI GASP EDİYORUM”

Emekli olmasına rağmen çalışmak zorunda kaldığını anlatan bir vatandaş ise bin 800 lira emekli maaşıyla geçinemediği için çalışmak zorunda kaldığını belirterek,” Adı emekliyim ama maalesef… Verdikleri hiçbir vaadi yerine getirmediler. Onlar da 2 ay önce gelmişlerdi ve söyledim. ‘En azından emeklilere verdiğiniz sözünüzü yerine getirseydiniz, yine yeterdi. İnanırdım o zaman sizin bir şey yapacağınıza ama maalesef inandıracak bir şey bırakmadınız. Benim 3 bin lira emekli maaşım olsa inanın ki gelip burada bir başkasının hakkını gasp etmem. Şimdi gasp etmiş oluyorum. Doyuramıyorum kendimi, doyursam gelip çalışmam” diye konuştu.

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