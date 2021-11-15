Nefes borusuna leblebi kaçan kadın hayatını kaybetti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 56 yaşındaki Şenel Alptekin, nefes borusuna kaçan leblebi nedeniyle hayatını kaybetti.

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Olay, saat 23.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi, Gülçiçek Sokakta meydana geldi. Şenel Alptekin evinin oturma odasında leblebi yediği sırada birden fenalaştı. Nefes borusuna leblebi kaçan Alptekin bir anda yere düşerek bayıldı. Alptekin'in nefes borusuna kaçan leblebiyi çıkaramayan yakınları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Eve gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Alptekin, İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şenel Alptekin, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. (DHA)