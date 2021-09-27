Nemrut Dağı yazısı yol tabelalarına dönüyor

Dünyanın 8. harikası olarak bilinen ve UNESCO’nun Dünya Kültür Mirasları listesinde yer alan Adıyaman’daki Nemrut Dağı’nın karayolları yön tabelalarından silinmesini SÖZCÜ gündeme getirdi.

Saygı ÖZTÜRK

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İddiaya göre; Nemrut Dağı yazısının sahabe Safvan Bin Muattal ile birlikte görülmemesi istenmişti. Bazı siyasetçilerin, dini vakıf ve derneklerin çabaları sonucu da Nemrut Dağı yazısı tabelalardan silinmişti. SÖZCÜ'nün konuyu duyurması üzerine, vatandaşların tepkisine neden olan karardan geri adım atıldı. Tabelalara Nemrut Dağı yazısı yeniden eklendi. Nemrut Dağı yazısı, başka isim olmayan küçük tabelalara yazıldı.

“SİYASİLERE SORUN”

Karayolları bölge müdürlüğü yetkilileri; “Tabelada yer alan Nemrut Dağı yazısı kavladığı için çıkarıldı. Şimdi onları değiştirdik” açıklaması yaptı. Bütün tabelalarda sadece Nemrut yazısının kavladığının öne sürülmesi ve diğer tabelalarda hiçbir sorun yaşanmaması konusunda da, “ Yorum yapmaya gerek yok. Bunun nedenini siyasilere sorun” dediler.