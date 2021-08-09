“Nene Hatun zamanında gelse facia önlenebilirdi“

Muğla’nın Bodrum ve Milas ilçelerinde 31 Temmuz'da çıkan ve yaklaşık 17 bin hektarlık ormanlık alanı kül eden yangından günler sonra bölgeye gelen Kıyı Emniyet Müdürlüğü’ne ait Nene Hatun gemisinin Ören'deki termik santral açıklarına demirlemesi ilgilileri isyan ettirdi. İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, “Skandalı aşan bir olay! İstifa isteyeceğim ama nerede o fazilet, utanma?” derken, Milas Belediye Başkanı CHP’li Muhammet Tokat da SÖZCÜ’ye, “Zamanında gönderselerdi, bu facianın boyutu bu kadar büyük olmaz, yangının seyri değişirdi, belki santrale kadar gelmezdi” diye konuştu.

YAŞAR ANTER

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Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Beyciler Köyü yakınlarında başlayan ve ardından Mazı köyleri ile sahil şeridindeki Gökova'nın cennet koylarından Çökertme, Bozalan, Geren Mevkii, Türkevleri ve Ören sahillerini ve köylerini yaktıktan sonra iç kesimlere yönelen yangın için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait Nene Hatun isimli 89 metre uzunluğundaki Türkiye'nin ilk acil kurtarma gemisi yangın bölgesine ulaştı. Ancak geminin, bölgenin cehenneme döndüğü günlerde değil de yangının büyük oranda kontrol altına alınmasından sonra gelmesi ise tepkilere neden oldu.

“SKANDALI AŞAN BİR OLAY”

İçerisinde bir kurtarma operasyonu sonrası acil sağlık hizmeti için 20 yataklı hastane bulunan ve saatte 9 bin 600 metreküp su basabilen yatay 150 metre, dikey 70 metre su püskürtebilen, yangın söndürme sistemi ile helikopter pistinin bulunduğu Nene Hatun gemisinin, yangın söndükten sonra gelmesi İYİ Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray’ı çileden çıkardı.

Çıray, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Skandalı aşan bir olay! İstifa isteyeceğim ama nerede o fazilet, utanma?” diyerek Nene Hatun gemisinin fotoğrafını paylaştı ve üzerine “Bu gemi bize ait Nene Hatun gemisi, denizden uzun bir mesafeye saatte 9 bin 600 metreküp su sıkıyor. Üstünde bir helikopter pisti var. Milas termik santralin önüne bu sabah geldi (06.08.) 9.gün. Geç gelmesinin sebebi, kararın geç alınması. Söyleyeceklerim bu kadar” yazdığı görüldü.

“İNSANLAR CANINI ZOR KURTARDI GEMİ GEÇ KALDI”

Milas Belediye Başkanı CHP'li Muhammet Tokat da SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada “Elimizde böyle bir değerli gemimiz var. Son teknoloji ile donatılmış, insanlar Mazı ve Çökertme ile Türkevleri'nde plajın içinden canını zor kurtardı, pansiyonlar, restoranlar, kafeler, evler yandı. Nene Hatun'u olay yerine zamanında gönderselerdi, bu facianın boyutu bu kadar büyük olmaz yangının seyri değişirdi, belki santrale kadar gelmezdi. Çünke Mazı ve Çökertme'den tam 35 kilometre kıyı şeridinden gelen yangın köyleri ve siteleri yaktı. Yine de devletimizin bizi düşünerek Nene Hatun'u göndermesi bizi mutlu etti. Nene Hatun'un gönderilmesinde alınan geç karar önümüzdeki günlerde devletimizin alacağı diğer kararlarda olmasın. Çünkü facianın boyutu gerçekten çok büyük, devletimiz acilen hasarı tespit edip zamanında alacağı kararlarla yöre köylüsünün, insanların ve doğanın acısı az da olsa hafifletebilir. Devletimizi hep yanımızda görmek istiyoruz” diye konuştu.

TOKAT CORONA VİRÜS ŞÜPHESİ İLE HASTANEYE KALDIRILDI

Öte yandan, yaklaşık on gündür sabahlara kadar ormanlık alanda yangının içerisine girerek ekipleri yönlendiren ve koordinasyonu sağlayan Muhammet Tokat'ın gece yarısı ateşlenerek corona virüs şüphesi ile Milas'ta hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Tokat’ın durumunun iyi olduğu belirtildi.

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