Neslihan Batur’u öldürüp su kuyusuna atan şüpheli tutuklandı

Kartal’da, gönül ilişkisi yaşadığını öne sürdüğü Neslihan Batur’u öldürdükten sonra su kuyusuna atan H.B. “kasten öldürme” suçundan tutuklandı. Şüpheli H.B.'nin ifadesinde kan donduran detaylar da ortaya çıktı. Suçunu itiraf eden H.B. ifadesinde, Batur’u öldürdükten sonra talihsiz kadının oğlunu arayarak ‘Anneni arıyorum ancak ulaşamıyorum’ dediğini anlattı.

Sevgim Begüm YAVUZ

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İstanbul Kartal’da yaşayan ve kendisinden 3 gündür haber alınamayan Neslihan Batur'u öldürdükten sonra su kuyusuna attığı gerekçesiyle gözaltına alınan H.B., emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne getirildi. Savcılıktaki işlemleri tamamlanan H.B., “kasten öldürme” suçundan tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi. Şüpheli H.B., Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce sevk edildiği suçtan tutuklandı.

ÇALIŞTIĞI FABRİKADA TARTIŞTIKLARINI SÖYLEDİ

Şüpheli H.B. emniyetteki ifadesinde olay günü Neslihan Batur'un çalıştığı fabrikaya geldiğini ve aralarında tartışma yaşandığını belirterek, “Birbirimize bağırmaya başladık. Tartışmamız hararetlenmeye başlayınca kendimi kaybettim ve Neslihan'ın boynuna sarılarak sıkmaya başladım, birlikte yere düştük. Bizim aramızdaki konuşma ve Neslihan'ın ölmesi 30-40 dakika sürdü. Bu süre zarfında fabrikada bizden başka kimse yoktu” şeklinde konuştu

70 METRE UZAKLIKTAKİ KUYUYA GÖTÜRMÜŞ

Cesedi çıkartarak fabrikada bulunan el arabasına koyduğunu anlatarak, “Yaklaşık 70 metre uzaklıktaki fabrikanın içerisinde bulunan ‘eloksal kuyusu' olarak adlandırılan kuyunun olduğu yere götürdüm. Neslihan'ı bu kuyuya attım” dedi.

‘ANNENE ULAŞAMIYORUM’

H.B., akşam saatlerinde Neslihan Batur'un oğlunu arayarak ‘Annene arıyorum ancak ulaşamıyorum' dediğini söyledi. Batur'un oğlunun ‘Ağabey annem evde yok' diyerek telefonu kapattığını anlatan H.B., “Cinayeti bir sinir harbi içerisinde işledim. Gerçekleştirmiş olduğum bu eylemden dolayı pişmanım” dedi.

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