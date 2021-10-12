Nobel ödülleri Türk halkına verilmeliydi

Vatandaşların sorunlarla boğuşması 'Nobel ödülleri Türk halkına verilmeliydi!' dedirtti. Çünkü; vatandaşlar ağır ekonomik kriz altında geçim savaşı veriyor. Üstüne bir de pandemiyle uğraşıyor. Sağlığını koruyor, aklını yitirmiyor...

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

NOBEL EKONOMİ ÖDÜLÜ: Zamlar yağmur gibi yağıyor. Borç katlanıyor. Bu halde bile ayakta durmaya çalışıyor. İşte bu yüzden verilmeli.

NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ: Kutuplaşmalar en üst seviyede. Toplumsal barışı hâlâ koruyabiliyor. İşte bu yüzden verilmeli.

NOBEL EDEBİYAT ÖDÜLÜ: İktidarın nutuklarını, edebiyatını bıkmadan dinliyor… İşte bu yüzden verilmeli.

NOBEL TIP ÖDÜLÜ: Vaka ve ölümler azalmıyor. Riske rağmen yaşamını sürdürüyor. İşte bu yüzden verilmeli.

NOBEL KİMYA ÖDÜLÜ: Ülkenin geniyle oynanıyor. Buna rağmen kimyasını muhafaza ediyor. İşte bu yüzden verilmeli.

NOBEL FİZİK ÖDÜLÜ: Dikey mimariyle betona boğulan şehirlerde yaşamaya çalışıyor. Yüksek kiralara göğsünü geriyor… İşte bu yüzden verilmeli.