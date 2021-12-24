Noel ne zaman? Noel nedir?

Noel, özellikle Hristiyan dinine inanların çoğunlukla yaşadığı ülkelerde, Hz. İsa'nın doğumunun kutlandığı bayram olarak biliniyor. Noel 20. yüzyıldan itibaren dünyanın geneline yayıldı, dini motiflerden arınmış, Noel Baba'nın ön plana çıktığı ve hediye alışverişi etrafında yoğunlaşan etkinliğe dönüştü. Noel, her yıl 25 Aralık'ta kutlanıyor.

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Doğuş Bayramı, Kutsal Doğuş veya Milat Yortusu olarak bilinen Noel hazırlıkları aylar öncesinden başladı. Renki kutlamalar son dönemde corona virüs nedeniyle yapılmazken, insanlar sevdiklerine hediye sunmak için alışveirş yapmakla yetiniyor. Noel günü Noel Ağacı’nın altına bırakılmış hediyeler alınıp verilir. Küçük çocuklar için dev çorapların içine hediyeler ve şekerlemeler konur. Çocuklara bu hediyeleri Noel Baba’nın getirdiği söylenir.

NOEL NE ZAMAN?

Noel, her yıl dünyadaki Hristiyanların çoğunluğu tarafından 25 Aralık’ta kutlanır. Bazı ülkelerde kutlamalar 24 Aralık’ta Noel arifesiyle başlar ve 25 Aralık bitimine kadar devam eder. Ermeni Kilisesi gibi bazı Doğu Ortodoks Kiliseleri, Jülyen takviminde 25 Aralık’a denk gelen 6 Ocak’ı Noel olarak kutlarlar. Hristiyanların çoğunlukta olduğu bazı ülkelerde pratik olarak Noel tatili yılbaşı tatiliyle birleştirilir.

NOEL NEDİR?

Noel, her yıl 25 Aralık tarihinde İsa'nın doğumunun kutlandığı Hristiyan bayramıdır. 20. yüzyılın başlarından itibaren Noel, Hristiyan olmayanlar tarafından da kutlanan, dinî motiflerinden arınmış, hediye alışverişi etrafında yoğunlaşan bir bayram olarak da kutlanmaya başlamıştır. Bu seküler Noel versiyonunda mitolojik figür Noel Baba temel bir rol oynar. Ülkemizde de yılbaşı kutlamaları özellikle çam süsleme ve hediye verme eylemleri ile kutlanmaktadır.

Noel, her yıl dünyadaki Hristiyanların çoğunluğu tarafından 25 Aralık'ta kutlanır. Kutlamalar 24 Aralık'ta Noel arifesiyle başlar ve bazı ülkelerde 26 Aralık akşamına kadar devam eder. Ermeni Kilisesi gibi bazı Doğu Ortodoks Kiliseleri, Jülyen takviminde 25 Aralık'a denk gelen 6 Ocak'ı Noel olarak kutlarlar. Hristiyanların çoğunlukta olduğu ülkelerde pratik olarak Noel tatili yılbaşı tatiliyle birleştirilir.

Bazı Ortodoks kiliselerinin Noel'i Jülyen takvimine göre kutlamasının nedeni, miladi (Gregoryen) takvimin Katolik Papa XIII. Gregory tarafından düzenlettirilmiş olmasıdır. Bununla birlikte bazı Ortodoks kiliseleri miladi takvime dönüşüm yapmış ve 25 Aralık'ta kutlamaya başlamıştır.