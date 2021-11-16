Nükleer karşıtları beraat etti

Mersin Nükleer Karşıtı Platform üyeleri hakkında yapamadıkları basın açıklaması nedeniyle dava açılmıştı. Mahkeme, nükleer karşıtlarının barışçıl eylem amacına dikkat çekti ve haklarında dava açılan 17 sanık hakkında beraat kararı verdi.

Ali Ekber ŞEN

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Japonya'da meydana gelen Fukuşima nükleer felaketinin 10'ncu yıl dönümünde Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) basın açıklaması yapmak ve ölenleri anmak için havaya balon uçurmak isteyen, ancak eylemi güvenlik güçlerinin engellemesi nedeniyle yapamamalarına rağmen haklarında dava açılan Nükleer Karşıtı Platform üyeleri, davanın duruşmasında beraat etti. Mahkeme, kararını “gösterinin barışçıl eylem olmasına” bağladı.

BERAATLARINI İSTEDİLER

Gülnar Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ilk ilk duruşması yapıldı. Bildirim ve izin almadan kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşü iddiasıyla haklarında dava açılan 17 nükleer karşıtı yargılandı. Bir süre önce talimatla Mersin'de ifadelerini alınan nükleer karşıtları ilk duruşmada da eyleme izin verilmediğini dile getirerek beraatlarını istedi.

BARIŞÇIL BİR GÖSTERİ OLARAK DEĞERLENDİRİLDİ

Yapılan yargılamadan sonra ilk duruşmada karar çıktı. Mahkeme, sanıkların eylemlerinin ‘izin almaya ve bildirim yapmaya gerek olmayan, Anayasa Madde 34 ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 11. maddesi ile korunan düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında hakkın kullanımı’ olarak değerlendirildi. Kararda, eylemin izin almaya ya da bildirim yapmaya gerek kalmayan barışçıl bir gösteri olduğu, dolayısıyla cezalandırılamayacağını belirtilerek, sanıkların hakkında beraat kararı verdi.

Nükleer karşıtları verilen beraat kararından sonra Hükümet Konağı önünde “Nükleere inat yaşasın hayat”, ‘Nükleer karşıtlığı yargılanamaz” dövizleri açıp toplu fotoğraf çektirdi.

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