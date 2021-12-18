Numan Kurtulmuş: Türkiye yabancı malların satıldığı bir ülke haline gelemez

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Türkiye’nin ekonomide dışa bağımlı bir ülke olarak yoluna devam edemeyeceğini belirterek, “Sıcak para cenneti olan, geçmiş dönemlerde yaptığımız yanlışlıklar gibi yüksek faizlerle dışarıdan gelen düşük kurlarla Türkiye’ye gelen sıcak para üzerinden maalesef yabancı malların satıldığı bir ülke haline gelemez” dedi.

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AKP İstanbul Mahalle Başkanları, Kızılcahamam İstişare ve Değerlendirme Kampı’nda bir araya geldi. 2 gün sürecek kamp programında, AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş konuşma yaptı.

“Bizim Malazgirt'ten bu yana bu topraklarda rahat içerisinde geçen nerdeyse bir günümüz olmamıştır” diyen Kurtulmuş, “Türkiye'nin yönü ne doğudur ne batıdır. Türkiye'nin yönü kendi eksenidir. Türkiye eksenini takip etmeye çalışıyor. Yeniden güçlü bir Türkiye olarak ayağa kalkmaya çalışıyor” dedi.

Türkiye'nin, bulunduğu coğrafyada bağımsız olarak ayakta durmak ve dünyaya örnek olmaktan başka şansının olmadığına vurgu yapan Kurtulmuş, “Yoksa geçmiş dönemlerde olduğu gibi, eğer biraz tökezlersek, biraz bu idealimizden vazgeçersek zaten dünyayı bir savaş alanına döndürmüş olan büyük güçler Türkiye'yi hareketsiz bırakmak, Türkiye'yi kendi alanında hapsetmek için zaten planlarını yapıyorlar” dedi.

‘CİDDİ BİR TAKIM SIKINTILARI VATANDAŞLARIMIZ ÇEKİYOR’

Türkiye'nin ekonomide dışa bağımlı bir ülke olarak yoluna devam edemeyeceğine dikkati çeken Kurtulmuş şöyle devam etti:

“Sıcak para cenneti olan, geçmiş dönemlerde yaptığımız yanlışlıklar gibi yüksek faizlerle dışarıdan gelen düşük kurlarla Türkiye'ye gelen sıcak para üzerinden maalesef yabancı malların satıldığı bir ülke haline gelemez.

Milletçe alın teri ile kol gücüyle, fikir ve zihin gücüyle üretecek, ihraç edecek ve dünya liderleriyle rekabet ederek dünya liderlerinden para kazanacaksınız. Böylece kasalarınızı dolduracaksınız. Türkiye bu istikamette ikinci istikameti tercih etmiştir ve o istikamette yürümektedir. İnşallah içinden geçmekte olduğumuz bu zor dönemin şartlarını çok iyi biliyor ve gereklerini de yerine getirmeyi gayret ediyoruz,

“Evet ekonomide sorunlar var. Ciddi birtakım sıkıntıları vatandaşlarımız çekiyor. Ama en az muhalefetin gördüğü kadar bunları görüyor ve bunların giderilmesi için canla başla gayret sarf ediyoruz. Ancak üreten, çoğaltan, istihdam üreten, ihracat yapan, yatırım yapan bir Türkiye olma istikametinden asla vazgeçmeyeceğiz. Çünkü bu yol bağımsızlık yoludur. Eğer kendiniz üretirseniz, eğer kendiniz ihracatınızı yaparsanız, mallarınızı ve ürünlerinizi rekabetçi bir duruma getirirseniz, dünyada etiniz çok olur.”

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