Numan Kurtulmuş’tan ekonomik OHAL açıklaması

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ekonomik OHAL iddialarıyla ilgili konuştu: Saçma sapan bir iddiadır. Böyle bir şey söz konusu olmaz, düşünülemez. Hiç kimsenin aklından bu geçmesin.

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Ekonomik kriz ve erken seçim tartışmaları sürerken, AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş’un açıklamalarından satır başları şöyle:

(Asgari ücret 4 bin liranın üstümü olacak) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı beklentileri tespit etti. Nihayetinde müzakere sonucudur. Herkesi tatmin edecek, hakkaniyetli bir asgari ücret tespiti olacaktır. Bunu tam olarak söylemek mümkün olmaz. Beklentiler çerçevesinde bunu belirleyeceğiz. İnşallah herkesin tatmin olduğu bir rakam olacak. Benim de gönlüm geçen senekinin üstü ama reel rakamları konuşmak lazım. İşçi kesiminin de taleplerini karşılayacak bir asgari ücret ortaya çıkacaktır.

KİMSENİN AKLINDAN GEÇMESİN

(Ekonomik OHAL ilan edilebilir iddiası) Saçma sapan iddiadır, böyle bir şey söz konusu olamaz. Serbest pazarın koşullarından taviz verilmeden devam eder. Ancak bugün de bir operasyondan bahsediliyor, stokçuluğa karşı ortada dolaşanlara karşı da hükümet her türlü tedbiri alır. Kimsenin aklından OHAL geçmesin.

TÜİK’E İTİBAR ETMEK ZORUNDAYIZ

(TÜİK’in yaptığı hesaplamalar) Matematik hesaplama içinde yapıyor. TÜİK’in açıkladığı hesaplara itibar etmek zorundayız. Devlet kurumlarının resmi raporlarına itibar etmek zorundayız ki ortada kafa karışıklığı kalmasın. Hissedilen doğru bu, bu tarafına katılıyorum ama ortada bir de resmi hesaplamalar var. Bu yöntemlerin hepsi test edilmiş, sınanmış yöntemlerdir.

ÇIKARCI DAVRANAN BİR KESİM VAR

(Euro ve döviz kurlarındaki artışlar) Geçen hafta yaptığım konuşmada iki cümle çekilerek algı operasyonlarının nasıl yapıldığına ders olarak okutmak lazım. Türkiye zor bir süreçten geçiyor. Bu süreçteki esas gaye nedir tezgahı dağıtmamaktır. Üretimi mutlaka korumamız lazım. Bunun için de dövizin yükselmesi dolayısıyla üreticilerin desteklere ihtiyacı var. Piyasadaki dolarizasyon seviyesini aşağıya indirmek için. Devletin “Tezgahı dağıtma” diye verdiği parayı dövize yatırırsan bu sana devletin parayı niçin verdiğinin karşılığı değildir. Söylediğim şey budur. Yoksa 100 dolar, 200 dolar gitmiş vatandaşımız döviz almış, bu değildir. Çıkarcı davranan bir kesim… Bunların takip edilmesi lazım. (DHA)