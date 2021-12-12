O şoför konuştu: Öğrenciler kimseyi darp etmedi, şikayetçi değilim

'Barınamıyoruz' eylemi düzenlemek isteyen öğrencilerin gözaltına alınmasına ilişkin Ankara Valiliği, “Geldikleri aracın şoförünü darp ettiler" açıklaması yapmıştı. Dün gece İzmir’den Ankara’ya yola çıkan, ‘Barınamıyoruz’ eylemine katılmak isteyen öğrencileri taşıyan şoför darp iddiasını yalanladı. Şoför, "Şikayetçi değilim. Bizi kimse darp etmedi, küfür etmedi, bir şey yapmadı” dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ankara'da ‘Barınamıyoruz’ eylemi düzenlemek için otobüsle İzmir'den kente gelen ve yürüyüşe katılmak isteyen onlarca öğrenci gözaltına alınmıştı.

Edinilen bilgiye göre gözaltına alınan tüm öğrenciler serbest bırakıldı.

O ARAÇ ŞOFÖRÜ KONUŞTU

Eyleme katılan öğrenciler, Ankara Valiliği'nin kendilerini “Marjinal gruplar” olarak tanımladığı açıklamasına tepki gösterdi. Ankara Valiliği'nin “Geldikleri aracın şoförünü darp ettiler” iddiasına karşı çıkan öğrenciler, buna karşılık olarak aracın şoförü ile röportaj yaptı.

DARP İDDİASINI YALANLADI

Dün gece İzmir'den Ankara'ya yola çıkan, ‘Barınamıyoruz' eylemine katılmak isteyen öğrencileri taşıdığını belirten şoför, “Darp” iddiasını yalanladı. Şoför, “Böyle bir şey yaşanmadı. Araç öğrencilerin talebiyle değil emniyetin talebiyle geri çevrildi. Öğrencilerin darbı olmadı” diye konuştu.

“ÖĞRENCİLERDEN ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM”

Öğrencilerden şikayetçi olup olmadığına ilişkin konuşan şoför, “(Kapalı alanda darp edilmek) gibi bir şey yok. Şikayetçi değilim. Bizi kimse darp etmedi, küfür etmedi, bir şey yapmadı” dedi.

“GÖZALTILARIN HEPSİ SERBEST BIRAKILDI”

Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan öğrenciler ise, “Bugün barınamayan, yoksul, yurtlarında aç bırakılan, insanlık onuruna sığmayacak şartlarda yaşayan, tarikat yurtlarına mahkum bırakılan öğrencilerin sorunlarını meclise taşımak için hep birlikte İzmir'den ve İstanbul'dan Ankara'ya geldik. Gözaltıların hepsi serbest bırakıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü bizim aracımızla ilgili şoförü darp ettiğimiz, İzmir'e dönmeyi kabul ettiğimiz gibi asılsız haber yayınladı. Bunlar doğru değil” diye konuştu.

İlginizi Çekebilir Ankara'daki 'Barınamıyoruz' eylemine polis müdahalesi