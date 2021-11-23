ODTÜ sözleşmeli personel alıyor

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğü 2020 KPSS (B) grubu puanı esas alınmak suretiyle, toplam 42 sözleşmeli personel alacak.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, Üniversite birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2 nci maddesinin (b) fıkrası uyarınca (Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak yerleştirme) istihdam edilmek üzere, 2020 KPSS (B) grubu puanı esas alınmak suretiyle, toplam 42 sözleşmeli personel alacak.

Başvurular, ilanın Resmi Gazete'de yayım tarihi itibarıyla başlayacak olup, 6 Aralık 2021 Pazartesi günü mesai bitiminde sona erecek.

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