ODTÜ’de öğrenciler rektörlüğe yürüdü

ODTÜ'de yemekhane koşullarını protesto eden öğrenciler, topladıkları imzalarla rektörlüğe yürüdü. Yürüyüşte "Sağlıklı ve ulaşılabilir beslenme hakkımız” sloganları atıldı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Yemekhanede niteliksiz ve az porsiyonlu yemek çıktığı ve yemekhane işçilerinin kötü çalışma koşullarına sahip olduğu gerekçesiyle imza kampanyası sürdüren ODTÜ öğrencileri, topladıkları imzaları rektörlüğe teslim etmek için kampüs içerisindeki yemekhane önünde bir araya geldi.

Öğrenciler, “Sağlıklı ve ulaşılabilir beslenme hakkımız”, “Yemekhane işçilerinin insanca çalışma koşulları için bir aradayız”, “Nitelikli yemekhane istiyoruz” pankart ve dövizleri; “Yemekhane işçisi köle değildir”, “Ucuz, nitelikli yemekhane” ve “Verşan Kök ODTÜ'ye rektör olamaz” sloganları eşliğinde rektörlüğe yürüdü. Eylem sırasında kampüse güvenlik güçleri getirildi.

Öğrenciler, yaklaşık 5 binin üzerinde toplanan imzayı rektörlüğe teslim etti.

İlginizi Çekebilir Kız öğrenci yurdunda eylem yapan öğrencilere 'yurttan atılırsınız' tehdidi