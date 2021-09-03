ÖGG sınav sonuçları açıklandı! 93. ÖGG sonuçları sorgulama ekranı…

Güvenlik görevlisi olarak iş hayatına hayatına devam etmek isteyen adaylar gün boyunca "ÖGG sonuçları açıklandı mı" sorusuna yanıt arıyordu. ÖGG sınav sonuçları https://onlineislemler.egm.gov.tr/ sayfasında erişime açıldı, adaylar TC kimlik numarası aracılığı ile öğrenebilir. Özel Güvenlik Görevlisi olabilmek için adayların sınav sonucunun en az 60 puan olması gerekiyor.

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Emniyet Genel Müdürlüğü’nün düzenlediği ÖGG sınavı sonuçları açıklandı. Geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen 93. Dönem Temel Eğitim ve 69. Yenileme Eğitimi Özel Güvenlik sınavı ardından gözler sonuçlara çevrilmişti.

ÖGG SINAV SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI

ÖGG SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

EGM'nin sınav takvimine göre, sınav sonuçları 3 Eylül tarihinde erişime açıldı.

https://onlineislemler.egm.gov.tr/ozelguvenlik/Sayfalar/sinavsonuc.aspx adresinde yayımlanan duyuru ile adaylar sınav sonuçları T.C. kimlik numarası ile sorgulayabilecekler.

ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI EGM’DE NASIL SORGULANIR?

EGM tarafından düzenlenen ÖGG sınavı yine Emniyet Müdürlüğü’nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ozelguvenlik/Sayfalar/sinavsonuc.aspx isimli internet hesabından açıklanacak. Sonuç açıklandığı andan itibaren sorgulamak için T.C. kimlik numaranızı bilmeniz ve güvenlik kodunu doğru girmeniz gerekiyor.