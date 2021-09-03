ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM Özel güvenlik sınav sonuç sorgulama sayfası…

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün düzenlediği ÖGG sınavı sonuçları bugün açıklanacak. Özel Güvenlik Görevlisi olabilmek için adayların sınav sonucunun en az 60 puan olması gerekiyor. ÖGG sınav sonuçları açıklandığı andan itibaren EGM adresine giriş yaparak TC kimlik numarası aracılığı ile öğrenebilirsiniz.

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Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından açıklanacak olan ÖGG sonuçları için heyecanlı bekleyiş bugün sona erecek. Sonuçların bugün ilan edileceğinin duyurulmasının ardından sabah saatlerinden itibaren sonuçları bekleyen adaylar sık sık sonuç sorgulama sayfasını ziyaret ediyor. ÖGG sonuçlarının birkaç saat içinde açıklanması bekleniyor.

ÖZEL GÜVENLİK SINAVI SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

EGM’nin sınav takvimine göre, sınav sonuçları 3 Eylül tarihinde erişime açılacak.

https://onlineislemler.egm.gov.tr/ adresinde yayımlanan duyuru ile adaylar sınav sonuçları T.C. kimlik numarası ile sorgulayabilecekler.

ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI EGM'DE NASIL SORGULANIR?

EGM tarafından düzenlenen ÖGG sınavı yine Emniyet Müdürlüğü'nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ isimli internet hesabından açıklanacak. Sonuç açıklandığı andan itibaren sorgulamak için T.C. kimlik numaranızı bilmeniz ve güvenlik kodunu doğru girmeniz gerekiyor.