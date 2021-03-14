Oğlu en anlamlı günde paylaştı! Cemil Taşcıoğlu’nun duygulandıran mesajı…

Corona virüsü salgını nedeniyle hayatını kaybeden ilk sağlık çalışanıydı. 1 Nisan günü yaşama veda eden Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu, bu yıl 14 Mart Tıp Bayramını kutlayamadı.

Ancak oğlu Onur Taşcıoğlu, eline yeni geçen babasının 4-5 yıl öncesine ait bir videosunu, sağlık çalışanları için ayrı önem taşıyan bugünde paylaştı.

O videoda Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu, “Çocuklarım” dediği öğrencileri ile meslektaşlarının Tıp Bayramı’nı kutlayıp nasihatlarda bulunuyor.

“MESLEĞİNİZİ SEVİN VE BUNUNLA MUTLU OLMAYA ALIŞIN”

Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu, birkaç yıl önce tıp bayramını kutlamak için kayda alınan videoda şunları söyledi:

* Sevgili çocuklarım Önce çocuklarım diyeceğim, sonra öğrencilerim diyeceğim, sonra da meslektaşlarım diyeceğim. Sevgili doktorlarım, 14 Mart Tıp Bayramınız kutlu olsun. Çok onurlu, çok güzel bir mesleğe adım atacaksınız.

* Dilerim, hep bu mesleği yapmaktan dolayı insan sevgisi ile dolu olup mutlu ve uzun ömürlü, sağlıklı bir meslek yaşamı sürersiniz. Ben sizleri seviyorum, mesleğinizi sevin ve bununla mutlu olmaya alışın.

“BİR VİDEO BU KADAR ANLAMLI OLAMAZ”

Onur Taşcıoğlu herkesi duygulandıran o videoyu sosyal medya hesabından, “Bir video bu kadar anlamlı olamaz! Babam Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu’nun 14 Mart Tıp Bayramı mesajı. Sanki bugün gibi” mesajıyla paylaştı.

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