Oğlunun sevgilisine fotoğraflarla şantaj yaptı, genç kız not bırakıp intihar etti

Iğdır'da 18 yaşındaki Aleyna Ağgül, geride not bir bırakarak yaşamına son verdi. Notta genç kızın ismini verdiği Gökhan A. ile oğlu, gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İddiaya göre Gökhan A., oğluyla arkadaşlık yapan genç kıza, oğlunun telefonunda gördüğü uygunsuz fotoğraflarla şantaj yaparak birlikte oldu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Iğdır’ın Pir Sultan Abdal Mahallesi'ndeki evlerinin 5. katından kendini boşluğa bırakan lise mezunu Aleyna Ağgül (18) hayatını kaybetti.

DELİL YETERSİZLİĞİNDEN SERBEST BIRAKILDI

Aleyna Ağgül'ün ‘Ölümümden Gökhan A. sorumludur' yazılı bir not bıraktığını belirleyen polis, baba Gökhan A. ile oğlu Göktürk A.’yı gözaltına aldı. Gözaltına alınan baba-oğul ifadelerinin ardından delil yetersizliği nedeniyle adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, genç kızın ailesi baba-oğlun serbest kalmasına tepki gösterdi.

SEVGİLİSİNİN BABASI FOTOĞRAFLARLA ŞANTAJ YAPTI

İddiaya göre Aleyna Ağgül’un Göktürk A. ile arkadaşlık yaptığı belirtildi. Iğdır'da inşaat işiyle uğraşan 42 yaşındaki Gökhan A., oğlunun cep telefonuna bakarken Aleyna’nın uygunsuz fotoğraflarını gördü.

Aleyna’ya ulaşan Gökhan A., genç kızı ofisine çağırarak iddiaya göre fotoğraflarla şantaj yapıp genç kızla birlikte oldu. Yaşanan olay sonrası bunalıma giren ve olayı kimseye anlatamayan genç kız intihar etti.

Talihsiz kızın cenazesi Iğdır Asri Mezarlığı’na defnedildi. Aleyna’nın tecavüze uğrayıp uğramadığı adli tıp raporu ile ortaya çıkacak.