OGM: Bugün çıkan 6 orman yangını kontrol altında
Orman Genel Müdürlüğü (OGM), bugün Edirne, Burdur, Şırnak, İzmir, Yozgat ve Antalya'da çıkan yangınların kontrol altına alındığını duyurdu.
Orman Genel Müdürlüğü (OGM), bugün çıkan 6 orman yangının tamamen kontrol altına alındığını duyurdu.
Kontrol altına alınan yangınlar başlangıç ve kontrol altına alınma saatleriyle birlikte şöyle açıklandı:
Edirne Keşan – Başlangıç: 06.47 Kontrol: 08.00
Burdur Bucak – Başlangıç: 11.40 Kontrol: 13.25
Şırnak Uludere – Başlangıç: 13.00 Kontrol: 17.30
İzmir Aliağa
Yozgat Akdağmadeni – Başlangıç: 17.15 Kontrol: 19.30
Antalya Konyaaltı – Başlangıç: 17.25 Kontrol: 19.50