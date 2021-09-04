OGM: Tüm yangınlar kontrol altına alındı
Orman Genel Müdürlüğü, bugün mücadele edilen 8 yangının kontrol altına alındığını duyurdu.
Orman Genel Müdürlüğü (OGM), saat 20.00 itibarıyla bugün mücadele edilen yangınlarda son durumu paylaştı. Bugün mücadele edilen 8 yangından 6'sının kontrol altına alındığı, 2 tanesinin tamamen söndürüldüğü belirtildi.
OGM'nin verilerine göre yangınlarda son durum şu şekilde:
Balıkesir/Burhaniye – Kontrol altında
Tokat /Merkez – Söndürüldü
Kocaeli /Gebze – Kontrol altında
İstanbul /Sultanbeyli – Kontrol altında
Çanakkale /Yenice – Kontrol altında
Balıkesir /Susurluk – Kontrol altında
Manisa /Köprübaşı – Söndürüldü
Muğla /Bodrum – Kontrol altında