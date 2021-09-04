Haberler - Gündem

OGM: Tüm yangınlar kontrol altına alındı

Orman Genel Müdürlüğü, bugün mücadele edilen 8 yangının kontrol altına alındığını duyurdu.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
OGM: Tüm yangınlar kontrol altına alındı

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), saat 20.00 itibarıyla bugün mücadele edilen yangınlarda son durumu paylaştı. Bugün mücadele edilen 8 yangından 6'sının kontrol altına alındığı, 2 tanesinin tamamen söndürüldüğü belirtildi.

OGM'nin verilerine göre yangınlarda son durum şu şekilde:

Balıkesir/Burhaniye – Kontrol altında

Tokat /Merkez – Söndürüldü

Kocaeli /Gebze – Kontrol altında

İstanbul /Sultanbeyli – Kontrol altında

Çanakkale /Yenice – Kontrol altında

Balıkesir /Susurluk – Kontrol altında

Manisa /Köprübaşı – Söndürüldü

Muğla /Bodrum – Kontrol altında

Balıkesir'de orman yangını İlginizi Çekebilir Balıkesir'de orman yangını CHP'li Girgin: Yangını felakete dönüştüren öngörüsüzlük değil, bilinçli tercihlerdir İlginizi Çekebilir CHP'li Girgin: Yangını felakete dönüştüren öngörüsüzlük değil, bilinçli tercihlerdir
Balıkesir bodrum Çanakkale CHP istanbul Kocaeli Manisa Muğla orman yangını Susurluk Tokat yangın