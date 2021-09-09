OGM’den videolu uyarı: ‘Yeşil Vatan’a ihanettir

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), sosyal medya hesaplarında yayınladığı videoyla, "Kasten orman yakmak Yeşil Vatan'a ihanettir. Yeşil Vatan bizim, hepimizin. Gölgesinde büyüdüğün, nefes aldığın, geçmişin mirası, geleceğin emaneti ormanların yanmasına sebep olma. O ateşi yakmadan önce, yanan her ağaç ve can için bir bedel ödeyeceğini unutma" mesajı verdi.

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Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü'nün resmi sosyal medya hesabında ‘Kasten orman yakma' ile ilgili video yayınlandı.

Orman Genel Müdürlüğü, videoyu “Kasten orman yakmak Yeşil Vatan’a ihanettir. Yeşil Vatan bizim, hepimizin. Gölgesinde büyüdüğün, nefes aldığın, geçmişin mirası, geleceğin emaneti ormanların yanmasına sebep Olma. O ateşi yakmadan önce, yanan her ağaç ve can için bir bedel ödeyeceğini unutma. #CezasıVar” ifadeleriyle paylaştı.

“GEÇ OLMADAN VAZGEÇİN”

Videoda ise, “Geç olmadan vazgeçin, yeşil vatana ihanet etmeyin. Kasten orman yakanlar 10 yıldan az olmamak üzere hapis ve adli para cezası, devletin güvenliğine aykırı örgüt faaliyeti çerçevesinde orman yakanlar müebbet hapis ve adli para cezası ile cezalandırılır” ifadeleri yer aldı.

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