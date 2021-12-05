Öğrenci komşusunu vuran avukat tutuklandı

Kocaeli'de avukat D.K., aralarında tartışma yaşanan komşusu öğrenci E.A.'yı silahının kabzasıyla darp etti. Bu sırada ateş alan silahtan çıkan mermi E.A.'nın koluna isabet etti. D.K. daha önce de iki kez alkollü araç kullanmaktan polise yakalanmıştı.

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Derince ilçesi Yenikent Mahallesi Begüm Sokak’ta farklı apartmanlarda oturan avukat D.K. ile öğrenci E.A. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Sözlü tartışma iki taraf da sokağa inince büyüdü.

İddiaya göre D.K, belindeki silahı çıkarıp E.A'nın başına silahın kabzasıyla vurmaya başladı. Bu sırada silahın ateş almasıyla E.A. kolundan vuruldu. Olayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri E.A'ya ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak hastaneye kaldırdı. D.K. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

D.K'nin gözaltına alınması esnasında E.A'.nın ağabeyi M.A. ile de aralarında arbede yaşandı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen avukat D.K. tutuklandı.

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANIRKEN YAKALANMIŞTI

Avukat D.K., 2020 yılında polis denetiminde alkollü şekilde araç kullanırken yakalanmış ve ehliyetine el konulmuştu.

Ehliyetine el konulduktan yaklaşık 4 ay sonra yeniden direksiyon başına geçen D.K., şubat ayında polis ekiplerinin denetimine yine yakalanmış ve para cezası uygulanmıştı. (İHA)

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