Öğrenci yurdunda ‘ek yatak’ protestosu

İstanbul'da Mimar Sinan KYK Erkek Öğrenci Yurdu’nda 4 kişilik odalara 5. yatağın getirilmesine tepki gösteren öğrenciler eylem düzenledi.

Sozcu.com.tr

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İstanbul'un Maltepe ilçesinde bulunan Mimar Sinan KYK Erkek Öğrenci Yurdu'nda bazı odalara ek yatak konulmasının istenmesine öğrenciler tepki gösterdi.

Yurt içindeki onlarca öğrenci karara tepki göstererek eylem düzenledi. Alkışlar ve ıslıklar eşliğinde yurt binası içinde yürüyen öğrenciler, ardından yurt önünde açıklamada bulundu.

“ODALARDA YER KALMADI”

Öğrenciler, “O odalar 5 kişilik değiller. Getirilen yatakların arasında 20 cm bile yer yok. Getirilen yatakların hepsini taşıyoruz” dediler.

Eylem katılan öğrenciler, ‘Mimar Sinan uyuma, haklarına sahip çık', ‘Susma, sustukça sıra sana gelecek' sloganları atarak bütün yurt öğrencilerini eyleme davet etti.

Artan kira fiyatları ve yurtlardaki kapasite sorunu nedeniyle ülkenin birçok ilinde öğrenciler tarafından ‘Barınamıyoruz' eylemleri başlatılmıştı.

2016 yılında açılan Mimar Sinan KYK Erkek Öğrenci Yurdu’nda odaların 4 kişilik olduğu ve 4 bin 100 öğrenciye kadar hizmet vereceği açıklanmıştı.