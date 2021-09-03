Öğrenciye ve öğretmene ilk hafta toplu ulaşım 5 kuruş

İzmir Büyükşehir Belediyesi okulların açılacağı 6 Eylül Pazartesi günü öncesi, kent trafiğinin ve toplu ulaşım hizmetlerinin sorunsuz akışı için bir dizi önlem aldı. İlk kez bu yıl öğrenciler ve öğretmenler, ilk hafta şehir içi toplu ulaşım hizmetlerinden 5 kuruşa yararlanacak.

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İzmir Büyükşehir Belediyesi okulların açılacağı 6 Eylül Pazartesi günü öncesi “kış trafik düzeni” kapsamında bir dizi önlemi hayata geçiriyor. Devam eden ve yeni başlayacak uygulamaların ve hizmetlerin yanı sıra toplu ulaşımın tüm unsurlarında araç sayıları ve sefer sıklıkları büyük ölçüde artırılacak.

Ayrıca UKOME kararıyla ilk kez bu yıl, yalnızca ilk haftaya özel olmak üzere öğrencilerin ve öğretmenlerin toplu ulaşım hizmetinden 5 kuruşa yararlanması sağlanacak. Uygulama 5 Eylül Pazar'ı, 6 Eylül Pazartesi'ye bağlayan gece 02.00'de başlayacak; 10 Eylül Cuma'yı, 11 Eylül Cumartesi'ye bağlayan gece 02.00'de sona erecek.

Uygulama, TCDD-Büyükşehir ortaklığıyla işletilen İZBAN'da ilk 25 kilometre için geçerli olacak. Sonrası için mevcut tarife üzerinden fiyatlandırma yapılacak. Aynı şekilde Gittiğin Kadar Öde tarifesinin uygulandığı hatlarda da ilk 10 kilometre için öğrenci ve öğretmenler 5 kuruşa biniş yapabilecek. Sonrası için mevcut tarife üzerinden fiyatlandırma yapılacak. Baykuş ve havalimanı seferleri ise uygulamadan muaf olacak.

Okullardaki eğitim-öğretim düzeninin ve servis planlamalarının genellikle ilk hafta netleştiğini vurgulayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Bu nedenle ilk hafta öğrencilerimize ve eğitimcilerimize kolaylık sağlamak istedik. Ayrıca toplu ulaşım araçlarını kullanma farkındalığını artırmayı ve teşvik etmeyi hedefliyoruz” dedi.

SOYER: “TOPLU ULAŞIM ZAMAN KAZANDIRIR”

Okulların açılmasıyla birlikte servis araçlarının, özel araç sahibi velilerin ve eğitimcilerin de trafiğe çıkacağının öngörüldüğünü belirten Başkan Soyer, “Uzun bekleme süreleriyle karşı karşıya kalmak istemiyorsak önlem almalıyız. Yetkili kurumlar olarak bizler, ulaşımın sorunsuz sağlanması için tüm önlemleri aldık; almaya da devam edeceğiz. Ancak meselenin bir tarafında da halkımız var. Hepimize sorumluluk düşüyor. Mutlaka ama mutlaka toplu ulaşım araçlarımızı kullanalım. Tüm ulaşım modlarında temiz, güvenli ve konforlu araçlarımız her yere ulaşıyor hem de zamandan kazandırıyor. Özellikle sabah ve akşam yoğun saatlerde; zorunlu kalmadıkça lütfen özel araçlarımızla trafiğe çıkmayalım” dedi.

6 Eylül Pazartesi gününden itibaren geçilecek kış trafik düzeni kapsamında devam edecek ve başlayacak uygulamalar ise şöyle olacak:Tüm hatlarda ek seferler okulların açılmasıyla birlikte otobüs, metro ve tramvay hatları ek seferlerle güçlendirilecek. Yoğun saatlerde metro seferleri 3 dakikada bir yapılacak. Konak Tramvayı 5 dakikada bir; Karşıyaka Tramvayı ise 7,5 dakikada bir çalışacak. Böylece metro ve tramvay hatlarında her gün yapılan toplam sefer sayısı 938'den 1188'e çıkacak. ESHOT Genel Müdürlüğü de sefere çıkan otobüs sayısını artıracak. Daha önce günde 1347 araçla sefer yapılırken, okulların açılmasıyla birlikte toplam 1497 otobüs, 336 hatta hizmet verecek. Tüm otobüslerin günlük sefer sayısı ise 24 bin 390'dan 26 bin 120'ye çıkacak. Ayrıca ESHOT'un tüm idari personeli de 6 Eylül Pazartesi günü sahada olacak. Hizmet akışının devamlılığı için olası kazalara ve arızalara hızla müdahale edilecek.

YENİ FERİBOTLAR GELİYOR

İZDENİZ Genel Müdürlüğü yolcu gemileri ve araba vapurları, özellikle yoğun saatlerde 15 dakikada bir seferlerine devam edecek. Gerekirse ek seferler de hızla devreye alınabilecek. Öte yandan feribot filosu da güçlendiriliyor. Yeni kiralanan Mavi Ege Arabalı Vapuru'nun, eylül ayının ilk yarısında hizmete alınması planlanıyor. Kiralama çalışmaları devam eden diğer feribotlarla birlikte, Üçkuyular-Bostanlı hattında hizmet veren arabalı vapuru sayısı kısa süre içinde 6'ya çıkacak. Böylece iskelelerden aynı anda iki adet arabalı vapurunun kalkışı sağlanacak ve bekleme sahalarındaki araç yoğunluğu da büyük ölçüde azalacak.

HATALI PARKLAR ÖNLENECEK

Trafik yoğunluğunun en büyük nedenlerinden biri olan “hatalı park” konusunda, emniyet ve zabıta ekipleri birlikte çalışacak. Özellikle yoğun saatlerde; kentin dört bir yanındaki ana arterlerde hatalı parkların, beklemelerin engellenmesi için titizlikle görev yapılacak. Yine trafikte yoğunlaşmalara neden olabilen yükleme-boşaltma faaliyetleri de mercek altına alınacak. UKOME kararı uyarınca; ulaşımın yoğun olduğu cadde ve bulvarlarda 06.00-10.00 ve 16.00-19.00 saatleri arasında bu faaliyetlere izin verilmeyecek.

İLAVE ŞERİTLER

İl Emniyet Müdürlüğü koordinasyonu ile yapılan Altınyol'da ilave şerit uygulaması sürdürülecek. 07.30 – 09.30 saatleri arasında Karşıyaka'dan Konak yönüne; 17.30 – 19.30 saatleri arasında ise Konak'tan Karşıyaka yönüne ek şerit açılacak. Çankaya Fevzi Paşa Bulvarı ile Cumhuriyet Bulvarı kesişimindeki ilave şerit uygulaması da devam edecek.

ÜCRETSİZ YOL YARDIMI

Hafta içi 07.30 – 10.30 ve 16.30 – 20.30 saatleri arasında verilen “ücretsiz çekici” hizmeti de sürdürülecek. Ana arterlerin uygun noktalarında hazır bekleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi çekicileri, kaza ya da arıza nedeniyle yolda kalan araçları hızla bulunduğu yerden kaldırıyor. 9 Eylül 2020'den bu yana devam eden uygulama kapsamında toplam 150 araç, ortalama 19 dakika içinde çekilerek trafiğin açılması sağlandı. İHA