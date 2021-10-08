Öğretim görevlisi Aylin Sözer’i canice öldüren sanık ifade değiştirdi

Öğretim görevlisi Aylin Sözer’i öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Kemal Ayyıldız hakim karşısına çıktı. Soruşturma aşamasında verdiği ifadeyi değiştiren sanık Ayyıldız savunmasında, cinayeti kendisinin işlemediğini, olay sırasında Sözer’in evinde başka birinin daha bulunduğunu iddia etti.

Sevgim Begüm YAVUZ

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İstanbul Maltepe'de, 29 Aralık 2020 tarihinde öğretim görevlisi Dr. Aylin Sözer'i boğazını keserek öldürdüğü gerekçesiyle 5 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ve 30 yıl 6 aya kadar hapis ile cezalandırılması talebiyle yargılanan Kemal Ayyıldız (33) ilk kez hakim karşısına çıktı.

Anadolu 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Kemal Ayyıldız cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken, Aylin Sözer'in oğlu ve kız kardeşi ile taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

SORUŞTURMA AŞAMASINDA CİNAYETİ İTİRAF ETMİŞTİ

Kimlik tespitinin ardından savunmasını yapan sanık Kemal Ayyıldız, cinayeti kendisinin işlemediğini, kendisine tuzak kurulduğunu, yapılanların bir başkası tarafından yapıldığını öne sürdü.

CEZAEVİNDEYKEN SAVCILIĞA TEKRAR BEYANDA BULUNMUŞ

Mahkeme başkanı, sanık Kemal Ayyıldız'ın soruşturmanın yürütüldüğü sırada cezaevinden dilekçe yazarak tüm gerçekleri anlatacağını söylediğini tutanağa yazdırdı.

Mahkeme başkanı savcılıkta tekrar tekrar ifade veren Kemal Ayyıldız'ın beyanlarını okudu. Sanık Ayyıldız’ın okunan bu beyanında, “Olay günü kapıyı çaldım. Kapıyı kimin açtığını bilmiyorum. Başında kapüşon, yüzünde maske vardı. Ayakkabılarımı çıkarmak için eğildiğimde sanırım bir şeyle kafama vurdu. Ben bayılmışım. Kendime geldiğimde Aylin banyoda cansız yatıyordu. Görünce farkına vardım bağırmaya başladım. Benim ellerim bağlıydı. Bu kişi yerdeki kanları bana temizletti. En ufak hatamda çocuklarımın ve benim kafama sıkacağını söyledi. Aylin Sözer’i sürükleyerek yatağa götürttü. Daha sonra tabletten çocuklarımın görüntülerini izlettirdi. ‘Burayı yakmazsan sen ve çocukların ölecek' dedi. Ortamın karanlık ve loş olmasından bu kişiyi görmedim” ifadelerini kullandığı belirtildi.

MAHKEME BAŞKANI: HEPSİNİ ELLERİN BAĞLIYKEN Mİ YAPTIN?

Mahkeme başkanının, “Bu söylediklerinin hepsini sen ellerin bağlıyken mi yaptın?” sorusuna ise sanık Ayyıldız “evet” diye cevap verdi.

Savunmasında cinayeti görmediği ve başka birinin işlediğini öne süren sanık Ayyıldız, “Çocuklarımı koruyabilmek için her şeyi üstlendim. Aileme zarar vermemesi için yanlış ifade verdim. Ama kendimi ve Aylin'i koruyamadığım için vicdan azabı çekiyorum” iddiasında bulundu. Aylin Sözer'in oğlu şikayetçi olduğunu söyledi.

ABLASININ TELEFONUNDAN MESAJLAR GELDİĞİNİ SÖYLEDİ

Olay günü Aylin Sözer'in asistanının kendisini aradığını ve telefonuna Aylin Sözer'in telefonundan tuhaf mesajlar geldiğini söylediğini anlatan Sözer'in kız kardeşi müşteki Nilay Sözer ise, “Yanımda yedek anahtar vardı. Kapının arkasında anahtar vardı. Kapının deliğinde bir karartı gördüğümü fark ettim. Normalde içerden aydınlık geliyordu. Hemen alt komşum Özge'yi aradım. Ne yapacağımı bilmezken ablamın telefonundan ‘şu anda konuşamıyorum' diye mesajlar geldi. Saniyesinde cevap veriyordu. Özge de hemen yukarı geldi. Ben polisi aradım hemen. Polisle tehdit etmeye başladım. Bir anda ‘gerizekalı' diye hakaret etmeye başladığında ‘bu benim ablam olamaz' dedim. Kapının arkasında bir sorun olduğunu anladım. Alt komşum Özge ‘kapı açıldı sanırım içerideki çıkmaya çalışıyor, ben kapıyı üzerine kilitledim' dedi. Özge kapıyı üstüne kilitlemeseydi o kişi hepimizi öldürecekti ben eminim” dedi.

“İNSAN ÖLDÜĞÜNÜ DÜŞÜNEMİYOR ASLA SEVDİĞİ KİŞİNİN”

Polislerin çilingir çağırdığını anlatan müşteki Nilay Sözer, “Bir anda kapı aralandı ve çilingirin şöyle söylediğini duydum: İçeride kan var, elinde bıçakla koşturan birini gördüm. Polisler ‘teslim ol' uyarısı yaptı. İçerideki kişi kapıyı kapatmaya çalışıyordu. Birden bir gaz kokusu duyduk ve sesi geldi. İtfaiye gelene kadar polisler sözde masum olan bu sanığı dışarı çıkartamadılar. Hala Aylin'in öldürüldüğünü düşünmüyordum. İnsan öldüğünü düşünemiyor asla sevdiği kişinin. 112'yi bekliyordum ablama yardım etsin diye. Bir bayan polis memuru ‘ablan öldürülmüş' dedi. Ben dumandan zehirlendiğini düşündüm ama boynundaki bıçağı ve yakıldığını duyunca şok oldum. Bu büyük bir canilik. Şikayetim devam ediyor ve gerçeği öğrenmek istiyorum” diye konuştu.

POLİS TANIK OLARAK DİNLENDİ

Komiser yardımcısı İ.E. de olay günü sabah saatlerinde ihbar geldiğini ve 10 dakika içerisinde olay yerine vardıklarını anlatarak, sanığın hızlı bir şekilde kapıyı ittiğini ve elinin sıkıştığını söyledi.

Tanık İ.E., Sanığın eşyaları kapının arkasına yığmaya başladığını belirterek, “İçeri girmeye çalışırken odanın yarısı kadar bir alev topu geldi. O ateşten kurtulmaya çalışırken ben merdivenlerden aşağıya yuvarlandım” dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına ve sonraki celse 3 tanığın dinlenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Kemal Ayyıldız'ın “tasarlayarak bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile cezalandırılması talep edilmişti.

İddianamede, Ayyıldız'ın “silahla konutta nitelikli yağma”, “mala zarar verme”, “banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması” ve “nitelikli hırsızlık” suçlarından toplamda 16 yıl 5 aydan 35 yıl 6 aya kadar hapis ile cezalandırılması istenmişti.