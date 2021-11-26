Öğretmenden skandal paylaşım: CHP’li öğrencilerin notlarını kırdım

Trabzon'un Ortahisar İlçesi'nde bir öğretmen sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a destek verdiğini göstermek için, “Bugün CHP’li öğrencilerin notundan kırdım. Yanındayız Erdoğan” diye yazdı.

İsmail AKDUMAN

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Ortahisar ilçesinde bulunan Tevfik Serdar Anadolu Lisesi'nde Fizik öğretmeni olan Osman Bayrak’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım olay oldu. Fizik öğretmeni Bayrak sosyal medyadan “Bugün CHP’li öğrencilerimin notundan kırdım. Yanındayız Erdoğan. İyi ki varsın Erdoğan” diye paylaşım yaparak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek verdi.

SORUŞTURMA AÇILDI

Öğretmen, bu paylaşımına tepkiler gelince bir süre sonra kaldırmak zorunda kaldı.

Ancak şikayetler üzerine Ortahisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğretmen Osman Bayrak hakkında soruşturma başlatıldı.

CHP’Lİ KAYA MECLİSE TAŞIDI

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, yaşanan bu olayı meclise taşıyarak Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Kaya, öğrenciler arasında siyasi ayrımcılık yapıldığı ve öğrencilerin fişlendiği iddialarına yer verirken, “Aynı hesaptan daha önce de AKP'yi destekleyen ve CHP'yi hedef alan paylaşımlar yapıldığı görülmektedir. Öğretmenlik gibi kutsal bir mesleğin bu şekilde gündeme gelmesi ve öğrenciler arasında siyasi ayrımcılık yapıldığı iddiaları kamuoyunda infial yaratmıştır” dedi.

Kaya, Özellikle Cumhurbaşkanlığı Sistemine geçilmesiyle birlikte sosyal medyada benzer açıklamaların arttığını dile getirerek, AKP Genel Başkanı’nın ve AKP Hükümeti yetkililerinin kutuplaştırıcı ve kışkırtıcı açıklamalarından da cesaret alan bazı kamu görevlilerinin muhalefet partilerini ve muhalefet partilerinin genel başkanlarını hedef alan eylem ve söylemlerde bulunduklarına dikkat çekti.

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