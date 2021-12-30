Öğretmenin dayak attığı öğrenciye Şahan Gökbakar sahip çıktı

Aksaray'da matematik öğretmeni Ali Rıza Y. (40) tarafından dövülen 5'inci sınıf öğrencisi T.K.'ya (10), oyuncu Şahan Gökbakar sahip çıktı. T.K.'nın babası Duran K., "Şahan Bey aradı eşimle telefonla görüştü. Oğluma sahip çıkmak istediğini söyledi. Oğlumun şu an nasıl bir psikoloji içinde olduğunu hissedebildiğini, o nedenle özel bir kolejde eğitimine devam ederse, kendi burs verebileceğini belirtti. Biz de oğlumun kaydını, bugün ilçemizdeki bir koleje nakil ettirdik" dedi.

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Ortaköy ilçesindeki Şehit Salih Aksu Ortaokulu’nda 14 Aralık günü matematik öğretmeni Ali Rıza Y., bir öğrencisi ‘Hocam, T.K. size küfretti’ deyince sınıftaki T.K.’yı koridora çıkarıp tokat atıp, boğazını sıktı. Güvenlik kameralarına da yansıyan şiddet anı gürültü nedeniyle koridora çıkan bir öğretmen tarafından sonlandırılırken görüntüler, olay yurt genelinde büyük yankı uyandırdı. Milli Eğitim Bakanlığı yapılan idari soruşturma sonucu dün Ali Rıza Y.’nin öğretmenlik mesleğine son verdi.

ŞAHAN GÖKBAKAR: YANLARINDA OLDUĞUMUZU HEPİNİZ ADINA İLETTİM

Uğradığı şiddetin ardından gittiği hastanede 10 gün iş göremez raporu alan ve raporun ardından yeniden okuluna başlayan T.K.’ya oyuncu Şahan Gökbakar sahip çıktı. Şiddet olayının basına yansımasının hemen ardından sosyal medya hesabından tepkisini ifade eden Şahan Gökbakar, öğrenciye de eğitim bursu vermek istediği mesajını yayınladı. Gökbahar, bugün de yine sosyal medya hesabından “Değerli dostlar biliyorsunuz, ‘ailesi bize ulaşırsa, eğitimine burs vermek isteriz’ demiştim. Güzel haber vereyim, biraz önce kardeşimizin annesiyle bizzat konuştum. Eğitim adına gönüllerinden geçeni gerçekleştireceğimi ve yanlarında olduğumuzu hepiniz adına ilettim. Mutluyum” mesajını paylaştı.

“PSİKOLOJİSİ BOZULDUĞU İÇİN OKULUNA GİTMEKTE GÜÇLÜK ÇEKİYORDU”

T.K.’nın babası Duran K. da Şahan Gökbakar’ın oğluna sahip çıktığını belirtti. Oğlunun psikolojik olarak etkilendiği için kendi okuluna gitmekte güçlük çektiğini ifade eden Duran K., ”Şahan Bey, aradı, eşimle telefonla görüştü. Oğluma sahip çıkmak istediğini söyledi. Oğlumun şu an nasıl bir psikoloji içinde olduğunu hissedebildiğini, o nedenle özel bir kolejde eğitimine devam ederse, kendi burs verebileceğini belirtti. Biz de oğlumun kaydığını, bugün ilçemizdeki bir koleje nakil ettirdik. Oğlum da bu duruma çok sevindi. Psikolojik olarak etkilendiği için kendi okuluna gitmekte güçlük çekiyordu. Allah, Şahan Beyden razı olsun” diye konuştu. DHA

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