Oğuzhan Asiltürk hastaneye kaldırıldı
Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu ve Milli Görüş Vakfı Başkanı Oğuzhan Asiltürk, hastaneye kaldırıldı.
Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, coronaya bağlı zatürre ve nefes darlığı problemi nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
Asiltürk’ün Ankara Şehir Hastanesi’nde tedavisine devam edildiğini belirtildi.
“ACİL ŞİFALAR DİLİYORUM”
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı, “Yüksek İstişare Kurulu Başkanımız, Muhterem Büyüğümüz Oğuzhan Asiltürk'e Allah'tan acil şifalar diliyorum. En kısa zamanda sıhhatle taburcu olması duasıyla” ifadelerini kullandı.