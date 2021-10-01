Oğuzhan Asiltürk hayatını kaybetti

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk hayatını kaybetti.

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Oğlunun evinde rahatsızlanarak İstanbul'dan Ankara'da bir hastaneye kaldırılan Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'e zatürreye bağlı gelişen nefes darlığı tanısı konulmuştu. 13 Eylül’den bu yana tedavisi süren 86 yaşındaki Asiltürk bu sabah hayatını kaybetti.

Millî Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş, Oğuzhan Asiltürk’ün vefat haberini Twitter hesabından duyurdu: Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı muhterem büyüğümüz Oğuzhan Asiltürk beyefendi Hakk’ın rahmetine kavuştu… Mekanı cennet, makamı a’li olsun.. Milli Görüş camiamızın başı sağolsun.

KARAMOLLAOĞLU’NDAN AÇIKLAMA

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: Yüksek İstişare Kurulu Başkanımız, yol arkadaşımız ve dava adamı Oğuzhan Asiltürk ahirete irtihal etmiştir. Milletimizin ve camiamızın başı sağolsun. Mekanı cennet, makamı âli olsun.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Çok değerli siyaset adamı, kıymetli büyüğümüz Oğuzhan Asiltürk beka alemine irtihal etmiştir. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine sabırlar diliyorum. Başımız sağolsun. Mekanı cennet olsun.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: Saadet Partisi’nin kurucularından değerli siyasetçi ve devlet insanlarımızdan Oğuzhan Asiltürk’e Yüce Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu: Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı, eski İçişleri ve Sanayi bakanlarımızdan, bir neslin öncü isimlerinden Oğuzhan Asiltürk’ün vefatını büyük üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Milli Görüş camiasına sabr-ı cemil niyaz ediyorum.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik: Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürkün vefatından büyük üzüntü duyduk. Merhuma Allahtan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun.

OĞUZHAN ASİLTÜRK KİMDİR?

Oğuzhan Asiltürk, 1935 yılında Malatya’nın Hekimhan ilçesinde doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi’nden mezun oldu. Bir süre serbest mühendis olarak çalıştı. Daha sonra siyasete atılarak Milli Selamet Partisi’ne katıldı.

4-5. Dönem Ankara, 9-10-11. dönemde de Malatya milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne girdi. Bunun yanında Sanayi-Teknoloji ve İçişleri Bakanlığı da yaptı. 12 Eylül 1980 askeri darbesinin ardından da 10 yıl siyasetten uzaklaştırıldı. Ancak 1987’de yapılan halk oylaması sonucunda bu yasağı kaldırıldı. 1988 yılında da Refah Partisi’nin (RP) genel sekreterliğine seçildi.

RP’nin Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılması üzerine de Fazilet Partisi’ne girdi. Necmettin Erbakan’ın ölümü sonrasında da Saadet Partisi’nin YİK başkanlığına getirildi. Öte yandan Asiltürk’ün “Sosyal Yapının Güçlendirilmesi” isimli bir kitabı bulunuyor.

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