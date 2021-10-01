Oğuzhan Asiltürk’ün taziyeleri Saadet Partisi Genel Merkezinde kabul edildi
Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün hayatını kaybetmesinin ardından Saadet Partisi Genel Merkezi’ne Recai Kutan'ın yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da ziyaretlerde bulundu.
Hayatını kaybeden Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk’ün taziyeleri cuma namazının ardından Saadet Partisi Genel Merkezi'nde kabul edildi.
Taziye ziyaretine Milli Görüş Hareketi’nin önemli isimlerinden biri olan Recai Kutan tekerlekli sandalye ile katıldı.
Gün içerisinde Saadet Partisi Genel Merkezi'ne ziyarette bulunanlar arasında TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da yer aldı.