Oğuzhan Uğur: Gedik o kadar büyük ki, taşı nereye atarsanız atın o gediğe oturuyor

Demokrasi Arenası'nın konuğu olan Youtube yayıncısı Oğuzhan Uğur, SÖZCÜ yazarı Uğur Dündar'ın “Taşı gediğine koydu derler ya, öyle tweet’ler atıyorsun. Hiç korku yaşıyor musun?” sorusuna “Gedik o kadar büyük ki, taşı nereye atarsanız atın o gediğe oturuyor zaten. Bir insan arkadaşına, akrabasına bir cümle bile kursa artık muhalif oluyor. Konu oraya geldi" yanıtını verdi.

Mert ÖZ

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SÖZCÜ yazarı Uğur Dündar'ın sunduğu TELE 1'de yayınlanan Demokrasi Arenası'nın konukları Youtube yayıncısı Oğuzhan Uğur, gazeteci Mine Özbek, ‘internetçi ağabey' olarak bilinen İYİ Parti İBB Meclis Üyesi Taylan Yıldız ve Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca oldu.

“ARTIK BİR CÜMLE BİLE KURSANIZ MUHALİF OLUYORSUNUZ”

Uğur Dündar'ın “Taşı gediğine koydu derler ya, öyle tweet'ler atıyorsun. Hiç korku yaşıyor musun?” sorusuna yanıt veren Oğuzhan Uğur, “Gedik o kadar büyük ki, taşı nereye atarsanız atın o gediğe oturuyor zaten. Bir insan arkadaşına, akrabasına bir cümle bile kursa artık muhalif oluyor. Konu oraya geldi. Şu anda Türkiye'de korkusuzca yapılabilecek en kolay şey muhalefet. Artık iyi muhalefeti berberler de yapıyor, kahveler de yapıyor. Çünkü herkesin bir derdi var ve haklılar. Bizim yazdığımız tweet'ler sert ve köşeli tweet'ler değil” ifadelerini kullandı.

Sosyal medyanın hayatı nasıl değiştirdiğine değinen Oğuzhan Uğur, “Hayatımızda değişen şey samimiyet. Bu durum tamamen değişti. Yalan söylerken bile kendimizi samimi hissedebiliyoruz sosyal medya sayesinde” dedi.

“İNSANLIK SUÇU İŞLEDİĞİME DAİR SORUŞTURMA ALTINDAYIM”

“Her hafta belirli kesimlerden linç yerim” diyen Uğur, kendisine ‘insanlık suçu' davası açıldığını söyledi. Oğuzhan Uğur, mülteci sorununu ele alan videosu nedeniyle kendisine dava açıldığını belirterek şöyle konuştu:

* Biz bir taraftan toplumun sesi olmak için yapıyoruz programlarımızı. Bu şekilde insanların sesini daha fazla duyurabiliyoruz. Biz sıkıntıyı mizahla dile getiriyoruz.

* Bir anda planlanmış gibi tarikatlar bize dava açmaya başladılar. Tarikat liderleri parmakla bizi göstermeye başladılar. Bir Youtuber ile muhatap oldular. Şu anda insanlık suçu işlediğime dair bir soruşturma altındayım.

BAKANIN SÖZLERİNE YANIT VERDİ

Uğur Dündar'ın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in “Gençler Türkiye'den kaçmak istiyorlar diye bakmamak lazım. Onlar dünyayı tanımak istiyorlar” sözünü okuması salonda gülüşmelere neden oldu. Oğuzhan Uğur, bakanın bu sözlerini şöyle değerlendirdi:

* Dünyayı artık cep telefonumuzla 5 dakika içinde tanıyabiliyoruz. Öyle bir durum söz konusu değil. Ben buradan Çin'de neler olduğuna bakabiliyorum.

“ÇOCUKLAR HAYAL KURMAYI BIRAKTI”

* Zamanında çocuklara ‘ileride ne olacaksın' diye sorarlardı. ‘Astronot' olacağım, ‘doktor' olacağım derlerdi. Bugün gidip çocuklara sorduğunuzda ‘Ne kadar kazanacağız, hangi meslek bize ne kazandıracak?' diyorlar.

* Artık hayaller bitti. Elimizdeki tabletlerin şarjı kadar hayal kurabiliyor çocuklar. Çocuklar hayal kurmayı bıraktı.

* Çocuklar ‘biz niye okuyup kendimizi derbeder edelim de gidip Youtuber olmayalım' demeye başladılar.

* Çocuklar öyle bir dünyaya bakıyorlar ki… Biz çocuklara televizyonda, sokakta ne izlettiğimizin farkında mıyız? Çocukların hayalini çaldığımız için…