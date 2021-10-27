Oktay: Biz milletimizin onurunu kimseye çiğnetmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay 10 büyükelçinin, tutuklu Osman Kavala ilgili yaptıkları açıklamayla ilgili olarak, "Bazıları, bağımsız Türk yargısına müdahil olmaya cüret eden diplomatların ağzıyla konuşsa da biz milletimizin onurunu kimseye çiğnetmeyeceğiz" diye konuştu.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kastamonulular Dayanışma Derneği (Kas-Der) tarafından Maltepe’de düzenlenen 14. Kastamonu Tanıtım Günleri’ne katıldı.

Etkinliğe, Oktay’ın yanı sıra Kastamonu Valisi Avni Çakır ile Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu ve çok sayıda davetli katıldı. Etkinlikte konuşan Oktay, “Kastamonu, Kastamonu’da güzel ama gördük ki, Kastamonu İstanbul’da da güzel. Evliyalar, şehitler, kahramanlar şehridir Kastamonu. Binlerce yıldır nice medeniyete bağrını açmış Anadolu’nun göz bebeğidir Kastamonu. Kastamonu’nun güzellikleri sizlerin vasıtasıyla İstanbul’a taşınmıştır. Hiç işgal edilmemesine rağmen en yüksek şehit veren şehirlerden olan Kastamonu hem kahraman, hem gazi hem de şanlı bir şehrimizdir” dedi.

“KARDEŞLERİMİZ İÇİN SEFERBER OLDUK”

Konuşmasında Kastamonu’da yaşanan sel felaketi ve yapılan yardımlara değinen Oktay, “Tüm gücümüzle afetten etkilenen Kastamonulu kardeşlerimiz için seferber olduk. Yanınızda olduk. Ayni yardımların yanı sıra, hasar desteği olarak 2 bin 327 aileye 146 milyon lira, Aile Bakanlığı’mız tarafından 2 milyon lira ve tarım zararları için 1 milyon lira ödenek aktarılmıştır” diye konuştu.

“BİZ MİLLETİMİZİN ONURUNU KİMSEYE ÇİĞNETMEYECEĞİZ”

“Büyük ve güçlü Türkiye hedefimize kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz” ifadelerini kullanan Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü;

*Geçmişte yaptıkları gibi kumpasla, baskıyla engel olmaya çalışsalar da, kin ve nefret siyasetiyle kardeşliğimizi, dayanışmamızı hedef alsalar da, tıpkı burada olduğu gibi bir olarak, iri olarak, diri olarak, kardeş olarak kalkınma yürüyüşümüze devam edeceğiz.

*Bazıları, bağımsız Türk yargısına müdahil olmaya cüret eden diplomatların ağzıyla konuşsa da biz milletimizin onurunu kimseye çiğnetmeyeceğiz.

*Bu diplomatların dertleri gerçekten insan hakları ve demokrasi olsaydı İsrail’in hapishanelerinde yıllarca sorgusuz sualsiz tutulan Filistinli gazeteci, yazar ve siyasetçiler için iki kelam ederlerdi.

*Niçin Esad rejimi binlerce insanı katledip, binlerce kadını hapishanelerde rehin tutarken bu diplomatların aklına hukuk ve insan hakları gelmedi? Biz yine milletimizin çıkarlarını da bölgemizde hakkı hukuku adaleti gözeterek, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin getirdiği avantajları en etkin biçimde kullanarak milletimiz için en iyi olanı yapmaya devam edeceğiz. DHA

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