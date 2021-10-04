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Okul çağındaki çocukların çöp kapma yarışı!

İstanbul Kadıköy'de bir çöp konteynerinin çevresinde bekleyen iki küçük çocuğun çöp kapma yarışı kameraya yansıdı. Yaşıtları gibi okulda olması gerekirken çöp toplama yarışına giren çocukların bu durumu yürek burktu.

Yayınlanma: 14:13 - 04 Ekim 2021 Güncellenme:
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Kadıköy Kızıltepe’de kaydedilen görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Çöpün başında nöbet tutan çocuklar, çöp atmaya gelen kadının elindeki çöp kapmak için birbiriyle yarıştı.

CHP’li Mahmut Tanal görüntüleri, “Türkiye'deki yoksulluğun ne aşamaya geldiğinin görüntüsü” diyerek paylaştı.

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