Okul üniforması almaya giden 9 yaşındaki Merve’ye kamyon çarptı

Muğla’nın Yatağan ilçesinde dün annesi ile birlikte ilçe merkezine, okul üniforması almaya gelen 9 yaşındaki Merve Arık bir kamyonun çarpmasısonucu ağır yaralandı.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Yatağan ilçesine bağlı Cazkırlar Köyü'nde yaşayan ilkokul 4.sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Merve Arık annesi Fatma Arık ile birlikte dün öğleden sonra okul üniforması almak için Yatağan ilçe merkezine geldi. İnönü Bulvarı'nda meydana gelen kazada annesi ile birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan Merve Arık'a, 46 yaşındaki U.Ç.’nin kullandığı kamyon çarptı. Çarpmanın etkisi ile yaklaşık 8 metre ileriye düşen Merve Arık ağır yaralandı.

İZMİR’E SEVK EDİLDİ



Ambulans ile önce Yatağan Devlet Hastanesi'ne ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Merve Arık, son olarak entübe halde İzmir’e sevk edildi. Kamyon şoförü U.Ç. polis tarafından gözaltına alındı. Merve'nin erkek kardeşinin üç yıl önce trafik kazasında yaşamını yitirdiği belirtildi.