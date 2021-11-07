Okulda taciz iddiası! Baygınlık geçirdi

Ankara’nın Sincan ilçesinde bir ortaokulda iddialara göre bir öğrenci 2 kız çocuğuna taciz bulundu. Tacize uğrayan bir öğrenci bayılarak hastaneye kaldırıldı.

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Olay, Sincan ilçesinde bir ortaokulunda meydana geldi. İddiaya göre, okulda 2 kız öğrenci bir öğrenci tarafından tacize uğradı.

Durumu annesine bildirdiği esnada kız öğrenci baygınlık geçirdi. Kızın bayıldığını gören öğrenciler olayı okul yetkililerine bildirdi. Olay yerine çağırılan sağlık ekipleri kız öğrenciyi hastaneye kaldırırken, tacizde bulunduğu iddia edilen öğrenciyi ise polis ekipleri gözaltına aldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

HEMEN POLİSİ ARADIM

Olayla ilgili konuşan anne, “Kızımı aradım ulaşamadım. Daha sonra telefonu açarak ‘anne ben kursa kaldım dedi.' tamam diyerek kapadım. Daha sonra aradığım zaman ise kızım ağlıyordu ‘ne oldu' dedim. Sesi kesildi. Daha sonra telefondan bazı çocuklar teyze koş kızın bayıldı dedi. Ne oldu dedim taciz oldu dediler bana çocuklar. 2 kişiye tacizde bulunmuş gittiğim zaman direkt polisi aradım” dedi. İHA



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