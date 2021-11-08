Haberler - Gündem

Öldüğü 25 gün sonra anlaşıldı

Trabzon'un Sürmene ilçesinde evinde yalnız yaşayan yaşlı adamın evinden kötü kokular gelince yapılan araştırmada cansız bedeni bulundu. Yaşlı şahsın 25 gün önce öldüğü tahmin ediliyor.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Öldüğü 25 gün sonra anlaşıldı

İlçenin Zeytinli mahallesinde eşinden ayrıldığı ve yalnız yaşadığı öğrenilen 3 çocuk babası Ali Rıza Akyasan’ın (72) evinden kötü kokular gelmesi üzerine evine girildi.

Yaşlı şahsın hayatını kaybettiği ve cesedinin koktuğu belirlenirken, şahsın 25 gün önce öldüğü tahmin ediliyor.

Öte yandan yaşlı şahsın cesedi otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. İHA

Kötü koku acı gerçeği ortaya çıkardı İlginizi Çekebilir Kötü koku acı gerçeği ortaya çıkardı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Çocuk Osmaniye TRABZON