Öldürdüğü kişiye emniyet kemeri taktı, şehirler arası yolculuk yaptı

İstanbul'da günlerdir kayıp Yemenli 'rent a car' çalışanının cesedi, Bursa'da ormanlık alanda gömülü bulundu. Katil zanlısının delilleri yok etmek için aracının yolcu koltuğuna oturtup emniyet kemeri bağladığı cesetle Bursa'ya kadar birlikte yolculuk yaptığı ortaya çıktı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İstanbul Beylikdüzü'nde Yemen uyruklu Nabıl Mohammed Abdullah Zabıba’dan günlerdir haber alamayan Suudi Arabistan asıllı eşi Manal Mohammed Moha Al-Fakıh, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına giderek eşinin 19 Aralık’ta evden ayrıldığını ve bir daha geri dönmediğini, kayıp olması ile ilgili eşinin iş arkadaşı olan Yemen uyruklu A.G. isimli rent a car firması çalışanından şüphelendiğini bildirdi.

YALOVA’YA GÖTÜRÜLDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ

Beylikdüzü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, savcılık kararına istinaden A.G.’yi şüpheli olarak ifadesine başvurmak üzere gözaltına aldı. A.G., avukatı eşliğinde alınan ifadesinde önce cinayetin A.İ. (33) isimli Suudi Arabistan asıllı rent a car sahibinin adamları tarafından işlendiğini, kendisinin kullandığı araç ile Yalova’ya götürüldüğünü söyledi.

GERİ DÖNÜP SİLAHI TESLİM ETMİŞ

Ancak A.G., Asayiş Şube tarafından alınan ifadesinde ise olayın ilk ifadesindeki gibi gerçekleşmediğini, kendisinin kayıp şahıs Nabıl Mohammed'i A.İ isimli şahsın vermiş olduğu silahla 3 el sırt bölgesine doğru ateş etmek sureti ile Beylikdüzü Gürpınar sahil mevkiinde öldürdüğünü, burada beyaz bir aracın olayı gerçekleştirip gerçekleştirmediğini kontrol etmek için aracının yanına kadar gelip kontrol ettiğini, cesetten kurtulmak için aracı ile Yalova’nın Termal ilçesinde bulunan ormanlık alana gittiğini ve cesedi yolun kenarındaki çalılık alana attığını, sonrasında İstanbul’a geri dönüp A.İ.’ye silahı geri verdiğini itiraf etti.

CESET BURSA’DA BULUNDU

A.G.nin vermiş olduğu ifade üzerine cumhuriyet savcısının talimatı ile yer gösterme işlemi yapılması kararlaştırıldı. Zanlı ile birlikte Yalova’ya gelen İstanbul polisi, A.G.’nin tarif ettiği Bursa’nın Gemlik ilçe jandarma sınırları içerisindeki bölgeye ulaştıklarında Nabıl Mohammed Abdullah Zabıba’ya ait olduğu düşünülen cesedi yol kenarındaki ormanlık alanda çalıların arasında çukurda üzeri toprakla örtülmüş halde buldu.

Bölgenin Bursa il sınırları içerisinde olduğu anlaşılınca gerekli işlemler için Bursa Cumhuriyet Savcısı ve Kumla jandarma ekiplerine bilgi verildi. Zabıba’nın cesedi Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ŞOKE EDEN DETAY

Polis ekipleri cinayetle ilgili şok detaylara ulaştı. Zabıba’yı öldüren Ahmet D.’nin cesedi aracın ön koltuğuna yolcu gibi oturtarak emniyet kemerini bağladığı ve bu şekilde Yalova’ya kadar araçla gittiği belirlendi.

Şüphelinin cesedi otomobilin içinde taşırken güvenlik kameralarına yakalandığı ortaya çıktı. Gözaltında bulunan 2 şüpheli, ifadelerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği bildirildi. İHA

İlginizi Çekebilir İstanbul'da dehşet: Oğlunu öldürdü

İlginizi Çekebilir Boşandığı eşini kılık değiştirerek öldürdü, müebbet aldı