‘#ölmüş etiketi’ soruşturmasında CHP’li Şencan ifadeye çağırıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili #ölmüş etiketiyle yapılan paylaşımlarla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Gaziantep-Şahinbey Belediye Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Hasan Şencan da ifadeye çağırıldı.

Ahmet KAYA

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın sağlık durumuyla ilgili #ölmüş etiketiyle yapılan paylaşımlar hakkında soruşturma Türkiye genelinde devam ederken Gaziantep-Şahinbey Belediye Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Hasan Şencan da ifadeye çağırıldı.

Şencan, Gaziantep Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından ifadeye devat edilmesinin ardından avukatlarıyla birlikte Gaziantep Adliyesi’ne gitti.

Savcılığa ifade vermesi beklenen Hasan Şencan dün “Allahım sen uzun ömür ver, yargılanmasını görmeden canını alma” diyerek ve Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün posterini “Dosta güven, düşmana korku” ifadesiyle paylaşmıştı.

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