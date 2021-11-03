Ömer Çelik’ten 19. yıl mesajı

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten 19. yıl mesajı: Vatandaşlarımız "sivil siyaset"i Ak Parti eliyle yeniden inşa etmiştir.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AKP’nin 19 yıl önce bugün iktidara gelmesiyle ilgili olarak Twitter hesabından açıklama yaptı:

– 19 yıl önce bugün AK Partimizin genel seçimlerde birinci olarak tek başına iktidara gelmesi, Türk siyasi hayatında önemli bir kilometre taşı, stratejik bir başlangıçtır. Vatandaşlarımız “sivil siyaset”i Ak Parti eliyle yeniden inşa etmiştir.

– 3 Kasım 2002'de Türkiye'de vatandaş yönetime yön vermiş, aziz milletimiz AK Parti liderliğinde Türkiye'nin siyasi, sosyal ve yapısal dönüşümü için iradesini göstermiştir. O günden bugüne Türkiye sivil siyaset eliyle yeni ufuklara ulaşmıştır.

– Partimiz kurulduğu günden beri her bir vatandaşımızın umutlarını ve hayallerini ifade ettiği, kendine yer bulabildiği büyük bir çatı olmuş, bu noktada etnik, dini, mezhebi herhangi bir ayrım gözetilmemiştir. Ak Parti bu “kapsayıcı siyaset”in adıdır.

BÜTÜN BUNLAR MİLLET SİYASETİNİN ESERİDİR

– Teşkilatlarımız, il ve ilçe başkanlarımız, belediye başkanlarımız, belediye meclis üyelerimiz, mahalle başkanlarımız, milletvekillerimiz ve her şeyden önce partimize gönül veren tüm vatandaşlarımız AK Parti'nin bu büyük yürüyüşünün mimarları oldular.

– Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın dirayetli liderliği ile milletimize dönük her türlü vesayet tuzağı, demokrasimize dönük her türlü siyasi suikast ve Cumhuriyetimizi hedef alan tüm yıkım siyasetleri bertaraf edilmiştir.

– AK Parti, 19 yılda her hizmet alanında tarihi reformlara ve devasa yatırımlara imza atarak bir çığır açmıştır. Bütün bunlar millet siyasetinin eseridir. Cumhuriyetimizi yeni ufuklara taşıma iradesi taptaze ve sağlamdır.

– AK Parti olarak Genel Başkanımız liderliğinde yılmadan, durmadan, kadrolarımızı yenileyerek ve güçlendirerek yolumuza devam ediyoruz. Tüm vatandaşlarımız için çok daha sağlam bir gelecek inşa etmeye çalışıyoruz…